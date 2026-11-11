Постачальник Формули-1 готує особливі шини на новий сезон

Дощова гума буде іншою у 2027 році

Італійський виробник завершує роботу над оновленою гумою

Компанія «Піреллі» оновить шини для перегонів у вологих умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Race.

Монополіст близький до завершення роботи над дощовою гумою для сезону-2027 Формули-1. Зміни зачеплять і проміжні шини, і шини для інтенсивних опадів. «Піреллі» вирішила покращити характеристики власної продукції після критики.

Зокрема, на Гран-прі Сан-Паулу пілоти скаржилися на поведінку гуми на вологій трасі. Частина гонщиків навіть заявила, що проміжні шини цьогоріч проявили себе гірше, ніж у минулому сезоні. «Піреллі» впродовж сезону-2026 провела дощові тести на машинах нового регламенту та зібрала цінні дані для розробки новинок на 2027 рік.

Контракт актуального постачальника шин розрахований до кінця 2028-го. Потім Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) організує новий тендер. Конкуренцію японському «Бріджстоуну» нібито складе багаторічний конкурент – французький «Мішлен», а також корейський «Ханкук».

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.