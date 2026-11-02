Антонеллі в 20 років став чемпіоном Формули-1

Юний італієць завоював титул достроково

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики. Про це повідомляє «Главком».

Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.

Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.

Переможцем Гран-прі Мексики став пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Другим став гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон. На подіум піднялися винятково чемпіони світу.

WHAT A MOMENT! 🙌 Now he can celebrate 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/lCDUXuJSeU — Formula 1 (@F1) — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Наймолодші чемпіони Формули-1 в історії

Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Досі рекорд утримував Себастьян Феттель. Німець завоював перший титул у 23 роки 134 дні.

Наймолодші чемпіони Формули-1 всіх часів:

Андреа Кімі Антонеллі – 20 років 68 днів

Себастьян Феттель – 23 роки 134 дні

Льюїс Гемілтон – 23 роки 300 днів

Фернандо Алонсо – 24 роки 59 днів

Макс Ферстаппен – 24 роки 73 дні

Італійці з титулами Формули-1

Антонеллі став третім представником Італії зі званням чемпіона серії. Першим чемпіоном Формули-1 в історії у 1950 році став італійський пілот Джузеппе Фаріна за кермом «Альфа Ромео». Згодом два титули завоював гонщик «Феррарі» Альберто Аскарі (1952, 1953 роки).

Востаннє італієць всерйоз претендував на титул у сезоні-1985. Тоді Мікеле Альборето в складі «Феррарі» завершив рік другим у загальному заліку. Протягом більшої частини сезону він змагався з французьким пілотом Аленом Простом, але в останніх чотирьох гран-прі жодного разу не фінішував.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.