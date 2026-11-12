Середняк Формули-1 оголосив склад пілотів на наступний сезон

Команда вирішила не робити різких кадрових рухів

Новозеландець Ліам Лоусон і британський гонщик Арвід Ліндблад виступатимуть за стайню «Рейсінг Буллз» у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Італійський колектив упродовж тривалого часу зберігав інтригу щодо складу пілотів у наступному сезоні. Зокрема, під ризиком у стайні були позиції Лоусона. На його місце сватали претендента на титул Формули-2 Ніколу Цолова з Болгарії.

Зрештою, «Рейсінг Буллз» вирішила зберегти актуальну пару гонщиків. Лоусон у нинішньому сезоні набрав 89 очок. Натомість дебютант Ліндблад додав у скарбничку команди ще 38 балів. Один пункт набрав японець Юкі Цунода, який підміняв новозеландського пілота на трьох етапах.

«Рейсінг Буллз» іде п'ятою у Кубку конструкторів. Італійська стайня впевнено випереджає «Альпін». Французька команда набрала лише 69 очок.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.