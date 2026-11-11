Юний чемпіон Формули-1 шокував зміною іміджу з нотками патріотизму

Італійський гонщик приголомшив новою зачіскою

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі пофарбував волосся у кольори прапора Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Раніше італієць пообіцяв оновити зачіску, якщо завоює титул. Позаминулого тижня Антонеллі достроково став чемпіоном світу. Тепер він дотримався свого слова.

Гонщик «Мерседеса» до останнього обирав між двома варіантами. Антонеллі міг пофарбувати волосся в італійський триколор або в червоно-сині барви рідної Болоньї. Зрештою, пілот зробив зелене, біле та червоне пасма.

Антонеллі в новому образі завітав на базу стайні в британському Браклі. Найбільш приголомшеним новим іміджем виявився керівник «Мерседеса» Тото Вольфф. Функціонер також пожартував над Джорджем Расселлом, запитавши напарника італійця, чому той не пофарбував волосся у кольори британського прапора.

Kimi did it. He actually did it 🇮🇹 🤣 https://t.co/QjG4NXI2iQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2026

Поява Андреа Кімі Антонеллі в новому образі / Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.