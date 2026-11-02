Наймолодший чемпіон в історії. Що відомо про переможця Формули-1 2026 Андреа Кімі Антонеллі

Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії

Поза межами кокпіта Антонеллі не схожий на зіркового пілота, який живе лише світським життям

Чемпіонство у Формулі-1 2026 року остаточно перетворила 20-річного італійського вундеркінда Андреа Кімі Антонеллі на головне ім'я світового автоспорту. «Главком» розповідає про деталі біографії новоспеченого володаря титулу.

Юність майбутньої зірки Формули-1

Андреа Кімі Антонеллі народився 25 серпня 2006 року в Болоньї. Він ріс буквально на автодромах – його батько Марко є колишнім гонщиком і засновником власної стайні. До речі, попри поширений міф, друге ім'я «Кімі» він отримав не на честь чемпіона 2007 року Кімі Ряйкконена, а через сімейного друга, який порадив батькові додати іноземний акцент до класичного італійського «Андреа».

Антонеллі почав займатися картингом у віці семи років фото: TKART

Попри виснажливий графік тренувань, родина наполягала на нормальному дитинстві. Поки Кімі долав етапи юніорських ліг, мама Вероніка слідкувала за його шкільним навчанням. За словами самого спортсмена, поєднувати перегони з уроками було найважче: йому легко давалася англійська мова, але домашні завдання з математики під час перельотів нерідко ставали справжнім випробуванням.

Поза межами кокпіта Антонеллі не схожий на зіркового пілота, який живе лише світським життям

Перші успіхи в автоспорті

Антонеллі почав займатися картингом у віці семи років і досяг успіху в кількох категоріях цієї дисципліни. Зокрема, він здобув титул Чемпіона Європи з картингу CIK-FIA двічі поспіль у 2020 та 2021 роках.

У 2021 році, лише через три тижні після того, як йому виповнилося 15 років, Антонеллі дебютував за кермом одномісного автомобіля в п'ятому раунді Італійської Формули-4, виступивши за команду Prema Powerteam на Ред Булл Ринзі.

Антонеллі та Формула-1

Антонеллі приєднався до Юніорської команди «Мерседес» у 2019 році.

17 квітня 2024 року Антонеллі провів свій перший тест з командою, виступивши за кермом Mercedes W12 на Ред Булл Ринзі. Через два тижні він провів додаткові тести в Імолі за кермом W13, проїхавши приблизно 500 кілометрів.

Антонеллі дебютував у вільних заїздах Формули-1 під час Гран-прі Італії 2024 року, взявши участь у першій вільній практиці. Варто зазначити, що він втратив керування в повороті Parabolica та врізався в стіну, передчасно завершивши свою сесію.

Дебютний сезон у Формулі-1 у 2025 році Антонеллі завершив на сьомому місці. Справжнім проривом для молодого італійця став наступний сезон.

Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Досі рекорд утримував Себастьян Феттель. Німець завоював перший титул у 23 роки 134 дні.

WHAT A MOMENT! 🙌 Now he can celebrate 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/lCDUXuJSeU — Formula 1 (@F1) — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики.

Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.

Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1.

Особисте життя талійського вундеркінда

Поза межами кокпіта Антонеллі не схожий на зіркового пілота, який живе лише світським життям.

Кімі є великим поціновувачем сучасного дизайну та архітектури. Замість гучних вечірок у Монако він віддає перевагу відпочинку в колі родини та зустрічам із близькими.

З кінця 2023 року Антонеллі перебував у стосунках із чеською картінгісткою та блогеркою Елішкою Бабічковою. Стосунки тривали близько двох років.

На початку 2026 року Елішка публічно підтвердила чутки про їхнє розлучення, зазначивши, що саме вона стала ініціатором розриву. Наразі Кімі неодружений і повністю зосереджений на своїй кар'єрі у Формулі-1.

Нагадаємо, президент Формули-1 Стефано Доменікалі відреагував на чемпіонство у сезоні-2026 іншого італійця Андреа Кімі Антонеллі.