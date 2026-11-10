Колишній чемпіон Формули E повернувся у серію на новий сезон

Досвідчений пілот цьогоріч був резервістом у Формулі-1

Бельгійський гонщик Стоффель Вандорн приєднався до стайні «Ягуар» у Формулі E. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport Week.

Чемпіон сезону 2021/22 складе компанію португальцю Антоніу Фелікс да Кошта. Останній був чемпіоном серії у кампанії 2019/20. А в минулому сезоні він фінішував шостим у загальному заліку.

Вандорн цьогоріч був резервним пілотом «Ягуара» та команди Формули-1 «Астон Мартін». Також бельгієць змагався у Чемпіонаті світу на витривалість (WEC) у складі «Пежо». Найкращий результат – сьоме місце в бельгійському Спа.

Старт нового сезону Формули E запланований на 18 грудня. У календарі чемпіонату – 13 eПрі (21 гонка). Перший відбудеться в аравійській Джедді.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.