Стайня Формули-1 «Хаас» обрала другого пілота на Гран-прі Лас-Вегаса

Середняк чемпіонату продовжить перевіряти в бойових умовах новачка 2027 року

Бразилець Рафаель Камара захищатиме кольори команди «Хаас» на прийдешньому етапі Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу стайні.

Молодий пілот дебютував у чемпіонаті на Гран-прі Сан-Паулу. На трасі «Інтерлагос» він фінішував на 20-й сходинці. Посеред вікенду в Бразилії Камара екстрено замінив французького гонщика Естебана Окона.

Бразильський пілот повинен був дебютувати на рівні Формули-1 в наступному сезоні. Однак, між Оконом і керівництвом «Хааса» спалахнув конфлікт на вільних практиках у Сан-Паулу. Зрештою, боси американської стайні усунули ветерана.

Камара цьогоріч змагається у Формулі-2. За два етапи до кінця сезону він зберігає лідерство в загальному заліку (207 очок). Пауза в серії підтримки триватиме до кінця листопада, коли відбудеться Гран-прі Катару паралельно з етапом F1.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.