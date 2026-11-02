Від Фаріни до Антонеллі: усі чемпіони Формули-1 за 76 років історії перегонів

Хто здобував найбільше титулів, чим запам'яталися Шумахер, Гамільтон і Сенна та хто встановив рекорд наймолодшого чемпіона світу – повний список переможців Формули-1 за роками

Формула-1 – найпрестижніший чемпіонат світу з автомобільних перегонів. Від першого сезону 1950 року до наших днів титул найкращого пілота планети здобували легенди різних поколінь: від аргентинця Хуана-Мануеля Фанхіо до британця Льюїса Гамільтона та нідерландця Макса Ферстаппена. За понад 75 років історії чемпіонату одні гонщики ставали чемпіонами лише раз, інші поверталися на вершину кілька разів, а найуспішнішим вдалося зібрати цілі колекції титулів.

Абсолютні рекордсмени Формули-1 за кількістю чемпіонств – Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон, які мають по сім титулів. На другому місці аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо з п'ятьма чемпіонатами. Ще троє пілотів – Ален Прост, Себастьян Феттель і Макс Ферстаппен – ставали чемпіонами світу чотири рази.

У 2026 році список переможців поповнив італієць Кімі Антонеллі. Пілот Mercedes забезпечив собі титул після третього місця на Гран-прі Мехіко, ставши наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1.

У цьому матеріалі «Главком» зібрав усіх чемпіонів світу Формули-1 за роками, короткі довідки про багаторазових переможців, список одноразових чемпіонів та найцікавіші рекорди.

Новий чемпіон Формули-1 – Кімі Антонеллі

Італійський пілот команди Mercedes Кімі Антонеллі фото: Getty Images

Країна : Італія

: Італія Команда : Mercedes

: Mercedes Рік чемпіонства : 2026

: 2026 Кількість титулів: 1

Італійський гонщик Кімі Антонеллі став чемпіоном світу Формули-1 сезону 2026 року. Він забезпечив собі титул 1 листопада після Гран-прі Мехіко, де фінішував третім. Перемогу в гонці здобув Макс Ферстаппен, а другим став Льюїс Гамільтон. Антонеллі вистачило місця на подіумі, щоб достроково виграти чемпіонат. На момент Гран-прі Мехіко він мав достатню перевагу над найближчими суперниками, щоб результат останніх етапів сезону вже не міг позбавити його титулу.

Головне досягнення італійця – новий віковий рекорд. У 20 років він став наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1, перевершивши попереднє досягнення Себастьяна Феттеля. Антонеллі дебютував у Формулі-1 у 2025 році за Mercedes. Він прийшов до команди на місце Гамільтона, який перейшов до Ferrari. Уже в другому сезоні в чемпіонаті італієць зумів здобути найважливіший титул у своїй кар'єрі.

Перемога Антонеллі стала знаковою і для Італії. До нього останнім італійцем, який вигравав чемпіонат світу серед пілотів Формули-1, був Альберто Аскарі – у 1953 році. Тепер Антонеллі входить до історичного списку чемпіонів поряд із найвідомішими гонщиками різних поколінь. Його наступне завдання – підтвердити, що перший титул стане початком тривалої успішної кар'єри.

Семикратні чемпіони Формули-1

В історії Формули-1 лише двоє пілотів здобули по сім чемпіонських титулів. Це німець Міхаель Шумахер і британець Льюїс Гамільтон.

Міхаель Шумахер – 7 титулів

Країна : Німеччина

: Німеччина Чемпіонські сезони : 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Команди: Benetton, Ferrari.

Міхаель Шумахер – одна з найвизначніших постатей в історії автоспорту. Він здобув перші два титули з Benetton, а потім став головною зіркою Ferrari, з якою виграв п'ять чемпіонатів поспіль. Серія 2000–2004 років перетворила Шумахера на символ домінування Ferrari. Команда поєднала конкурентний болід, сильну інженерну групу та виняткову роботу пілота. Німець відзначався високою швидкістю, фізичною підготовкою, увагою до технічних деталей і здатністю працювати з командою над удосконаленням автомобіля. У 2003 році Шумахер перевершив рекорд Фанхіо за кількістю чемпіонських титулів. Його досягнення повторив Гамільтон у 2020-му. Шумахер завершив основний етап кар'єри наприкінці 2006 року, але повернувся до Формули-1 у 2010–2012 роках. У грудні 2013-го він зазнав тяжкої черепно-мозкової травми під час катання на лижах. Його родина зберігає приватність щодо стану здоров'я легендарного гонщика.

Льюїс Гамільтон – 7 титулів

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Чемпіонські сезони : 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Команди: McLaren, Mercedes

Льюїс Гамільтон став чемпіоном світу вперше у 2008 році, виступаючи за McLaren. Тоді він здобув титул у драматичному фіналі сезону, випередивши Феліпе Массу лише на одне очко. Найуспішніший період кар'єри британця пов'язаний із Mercedes. У 2014–2020 роках він виграв шість чемпіонатів, поступившись титулом лише в сезоні 2016 року своєму партнеру по команді Ніко Росбергу. У 2020 році Гамільтон здобув сьомий титул і зрівнявся з Шумахером за кількістю чемпіонств. Британець також належить до найуспішніших пілотів за кількістю перемог у Гран-прі, поул-позицій та подіумів. Він став одним із найвпливовіших гонщиків сучасної Формули-1, а його перехід до Ferrari перед сезоном 2025 року привернув величезну увагу вболівальників.

П'ятиразовий чемпіон Формули-1

Хуан-Мануель Фанхіо – 5 титулів

Країна : Аргентина

: Аргентина Чемпіонські сезони : 1951, 1954, 1955, 1956, 1957

: 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Команди: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes, Ferrari

Хуан-Мануель Фанхіо був головною зіркою першого десятиліття Формули-1. Він виграв п'ять чемпіонатів у 1950-х роках, коли перегони були значно небезпечнішими, а технічні можливості автомобілів і системи безпеки поступалися сучасним. Особливість аргентинця – здатність перемагати з різними командами. Він ставав чемпіоном за кермом автомобілів Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari та Maserati. Фанхіо утримував рекорд за кількістю титулів майже пів століття. Лише у 2003 році Міхаель Шумахер виграв свій шостий чемпіонат і перевершив досягнення аргентинця. Фанхіо залишається одним із найуспішніших пілотів в історії Формули-1 за часткою виграних гонок від кількості стартів. Його досягнення особливо вражають з огляду на невелику кількість етапів у календарі тієї епохи.

Чотириразові чемпіони Формули-1

Три гонщики здобули по чотири чемпіонські титули: француз Ален Прост, німець Себастьян Феттель і нідерландець Макс Ферстаппен.

Ален Прост – 4 титули

Країна : Франція

: Франція Чемпіонські сезони : 1985, 1986, 1989, 1993

: 1985, 1986, 1989, 1993 Команди: McLaren, Williams

Ален Прост отримав прізвисько «Професор» за розважливий стиль пілотування. Він умів не лише атакувати, а й грамотно розподіляти сили протягом гонки, працювати з шинами та використовувати стратегічні можливості. Француз виграв три титули з McLaren і ще один із Williams. Його протистояння з Айртоном Сенною стало одним із найвідоміших суперництв в історії Формули-1. Прост завершив кар'єру після сезону 1993 року. На той момент він був рекордсменом чемпіонату за кількістю перемог у Гран-прі, а його чотири титули залишалися орієнтиром для наступних поколінь.

Себастьян Феттель – 4 титули

Країна : Німеччина

: Німеччина Чемпіонські сезони : 2010, 2011, 2012, 2013

: 2010, 2011, 2012, 2013 Команда: Red Bull

Себастьян Феттель домінував у Формулі-1 на початку 2010-х років. Він виграв чотири чемпіонати поспіль із Red Bull, ставши одним із найуспішніших пілотів свого покоління. У 2010 році німець здобув перший титул і став наймолодшим чемпіоном світу в історії на той момент. Його рекорд протримався до 2026 року, коли його перевершив Кімі Антонеллі. Феттель відзначався швидкістю в кваліфікаціях, стабільністю та вмінням реалізовувати перевагу конкурентного автомобіля. Після Red Bull він виступав за Ferrari, а завершив кар'єру у складі Aston Martin наприкінці сезону 2022 року.

Макс Ферстаппен – 4 титули

Країна : Нідерланди

: Нідерланди Чемпіонські сезони : 2021, 2022, 2023, 2024

: 2021, 2022, 2023, 2024 Команда: Red Bull

Макс Ферстаппен став чемпіоном світу вперше у 2021 році після напруженого протистояння з Льюїсом Гамільтоном. У наступні три сезони він продовжив переможну серію, здобувши чотири титули поспіль. Особливо вражаючим був сезон 2023 року. Ферстаппен виграв 19 із 22 Гран-прі, продемонструвавши виняткову перевагу над суперниками. Нідерландець відомий агресивним стилем боротьби, високою швидкістю та вмінням стабільно набирати очки. Він став одним із найуспішніших пілотів покоління, яке прийшло до Формули-1 у 2010-х роках. У 2025 році Ферстаппен поступився титулом Ландо Норрісу, а в сезоні 2026 року чемпіоном став Кімі Антонеллі.

Триразові чемпіони Формули-1

П'ять гонщиків здобули по три чемпіонські титули: Джек Бребем, Джекі Стюарт, Нікі Лауда, Нельсон Піке та Айртон Сенна.

Джек Бребем – 3 титули

Країна : Австралія

: Австралія Чемпіонські сезони : 1959, 1960, 1966

: 1959, 1960, 1966 Команди: Cooper, Brabham

Джек Бребем став одним із піонерів Формули-1. Він виграв два титули поспіль із Cooper, а в 1966 році здобув третій чемпіонат за кермом автомобіля власної команди Brabham. Саме титул 1966 року зробив його унікальною постаттю в історії чемпіонату. Бребем залишається єдиним пілотом, який виграв чемпіонат світу на машині, що носила його власне ім'я. Він був не лише гонщиком, а й конструктором і підприємцем. Його команда Brabham згодом стала однією з помітних сил у Формулі-1.

Джекі Стюарт – 3 титули

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Чемпіонські сезони : 1969, 1971, 1973

: 1969, 1971, 1973 Команди: Matra, Tyrrell

Джекі Стюарт був одним із провідних пілотів кінця 1960-х і початку 1970-х років. Він виграв три чемпіонати, виступаючи за Matra та Tyrrell. Окрім спортивних досягнень, Стюарт відомий боротьбою за підвищення безпеки перегонів. Він виступав за поліпшення медичного забезпечення, облаштування трас і захист гонщиків у період, коли аварії часто мали трагічні наслідки. Його внесок у розвиток автоспорту виходить далеко за межі трьох чемпіонських титулів.

Нікі Лауда – 3 титули

Країна : Австрія

: Австрія Чемпіонські сезони: 1975, 1977, 1984

1975, 1977, 1984 Команди: Ferrari, McLaren

Нікі Лауда став чемпіоном світу двічі з Ferrari, а третій титул здобув із McLaren. Його кар'єра стала символом сили волі після аварії на Нюрбургринзі 1976 року. Лауда отримав тяжкі опіки, але повернувся до перегонів лише через кілька тижнів. У 1984 році австрієць виграв чемпіонат із перевагою лише в пів бала над партнером по McLaren Аленом Простом. Це один із найвідоміших прикладів мінімального розриву в боротьбі за титул. Після завершення кар'єри Лауда працював у менеджменті та відіграв важливу роль у розвитку команди Mercedes у сучасну епоху Формули-1.

Нельсон Піке – 3 титули

Країна : Бразилія

: Бразилія Чемпіонські сезони : 1981, 1983, 1987

: 1981, 1983, 1987 Команди: Brabham, Williams

Нельсон Піке був одним із найуспішніших гонщиків 1980-х років. Він вигравав титули з Brabham і Williams, демонструючи здатність адаптуватися до різних технічних концепцій. Піке поєднував швидкість із глибоким розумінням техніки автомобіля. Він активно працював із командами над налаштуваннями боліда, що було особливо важливо в період швидкого розвитку турбованих двигунів. Його три чемпіонати закріпили за ним місце серед найуспішніших бразильських пілотів в історії Формули-1.

Айртон Сенна – 3 титули

Країна : Бразилія

: Бразилія Чемпіонські сезони : 1988, 1990, 1991

: 1988, 1990, 1991 Команда: McLaren

Айртон Сенна – одна з найвідоміших постатей в історії автоспорту. Бразилець тричі вигравав чемпіонат світу з McLaren і особливо прославився винятковою швидкістю в кваліфікаціях та майстерністю на мокрій трасі. Його суперництво з Аленом Простом стало одним із центральних сюжетів Формули-1 кінця 1980-х і початку 1990-х років. Гонщики були партнерами по McLaren, але водночас боролися за чемпіонські титули в надзвичайно напружених протистояннях. Сенна здобув чемпіонства у 1988, 1990 та 1991 роках. Він також став символом безкомпромісної боротьби й прагнення до досконалості. 1 травня 1994 року Сенна загинув під час Гран-прі Сан-Марино на трасі в Імолі. Його смерть стала однією з найтрагічніших подій в історії Формули-1 і прискорила подальші зміни в системі безпеки перегонів.

Дворазові чемпіони Формули-1

Шість гонщиків здобули по два чемпіонські титули: Альберто Аскарі, Джим Кларк, Грем Гілл, Емерсон Фіттіпальді, Міка Гаккінен і Фернандо Алонсо.

Альберто Аскарі – 2 титули

Країна : Італія

: Італія Чемпіонські сезони : 1952, 1953

: 1952, 1953 Команда: Ferrari

Альберто Аскарі став першим пілотом, який виграв два чемпіонати світу Формули-1 поспіль. Він домінував у сезонах 1952 і 1953 років, виступаючи за Ferrari. Аскарі був одним із найуспішніших гонщиків ранньої епохи чемпіонату. Його виступи допомогли Ferrari закріпитися серед провідних команд світового автоспорту. Він загинув у 1955 році під час тестів на автодромі в Монці. Аскарі залишається останнім італійським чемпіоном світу до тріумфу Кімі Антонеллі у 2026 році.

Джим Кларк – 2 титули

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Чемпіонські сезони : 1963, 1965

: 1963, 1965 Команда: Lotus

Джим Кларк був одним із найталановитіших пілотів 1960-х років. Він вигравав чемпіонат світу з Lotus у 1963 та 1965 роках. Кларк вирізнявся плавним стилем пілотування, точністю та здатністю швидко адаптуватися до різних трас. У 1965 році він також виграв «500 миль Індіанаполіса», поєднавши успіхи у двох престижних автоспортивних змаганнях. Британець загинув у 1968 році під час перегонів Формули-2 в Гоккенгаймі. Його вважають одним із найвидатніших гонщиків свого покоління.

Грем Гілл – 2 титули

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Чемпіонські сезони : 1962, 1968

: 1962, 1968 Команди: BRM, Lotus

Грем Гілл виграв два чемпіонати світу Формули-1 – у 1962 та 1968 роках. Він був одним із найвідоміших британських пілотів 1960-х років. Гілл також увійшов в історію завдяки перемогам у трьох престижних автоспортивних змаганнях: Гран-прі Монако, «24 години Ле-Мана» та «500 миль Індіанаполіса». Цей набір перемог відомий як «Потрійна корона автоспорту». Його син Деймон Гілл згодом також став чемпіоном світу Формули-1, у 1996 році.

Емерсон Фіттіпальді – 2 титули

Країна : Бразилія

: Бразилія Чемпіонські сезони : 1972, 1974

: 1972, 1974 Команди: Lotus, McLaren

Емерсон Фіттіпальді став чемпіоном світу вперше у 1972 році, виступаючи за Lotus. У 1974-му він повторив успіх із McLaren. Перший титул бразилець здобув у 25 років, ставши на той момент наймолодшим чемпіоном світу в історії Формули-1. Його рекорд згодом перевершили інші гонщики. Після виступів у Формулі-1 Фіттіпальді продовжив кар'єру в американських перегонах і двічі виграв «500 миль Індіанаполіса».

Міка Гаккінен – 2 титули

Країна : Фінляндія

: Фінляндія Чемпіонські сезони : 1998, 1999

: 1998, 1999 Команда: McLaren

Міка Гаккінен двічі поспіль виграв чемпіонат світу наприкінці 1990-х років. Його головним суперником у той період був Міхаель Шумахер. Фінський пілот вирізнявся швидкістю в кваліфікаціях і здатністю вести боротьбу з найсильнішими гонщиками. Його перемоги допомогли McLaren повернутися на вершину чемпіонату. Гаккінен завершив кар'єру у Формулі-1 наприкінці сезону 2001 року, залишивши по собі репутацію одного з найшвидших пілотів свого покоління.

Фернандо Алонсо – 2 титули

Країна : Іспанія

: Іспанія Чемпіонські сезони : 2005, 2006

: 2005, 2006 Команда: Renault

Фернандо Алонсо виграв два чемпіонати поспіль із Renault, перервавши тривале домінування Міхаеля Шумахера та Ferrari. У 2005 році іспанець став наймолодшим чемпіоном світу в історії на той момент. Наступного сезону він захистив титул, знову випередивши Шумахера. Алонсо відомий тактичною майстерністю, умінням боротися в складних умовах і довголіттям у спорті. Він продовжив виступати у Формулі-1 і через два десятиліття після перших чемпіонських перемог.

Одноразові чемпіони Формули-1

Окрім багаторазових переможців, в історії чемпіонату є гонщики, які здобули титул лише один раз. Для деяких це був єдиний чемпіонський сезон, інші залишили помітний слід у спорті завдяки своїм виступам або особливим досягненням. Після чемпіонства Кімі Антонеллі у 2026 році до цієї групи належать 19 пілотів.

Джузеппе Фаріна – чемпіон 1950 року

Країна : Італія

: Італія Команда: Alfa Romeo

Джузеппе Фаріна став першим чемпіоном світу Формули-1 у дебютному сезоні 1950 року. Він випередив партнерів по Alfa Romeo й увійшов в історію як перший володар титулу.

Майк Готорн – чемпіон 1958 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: Ferrari

Майк Готорн виграв чемпіонат 1958 року в напруженій боротьбі зі Стірлінгом Моссом. Він став першим британським чемпіоном світу Формули-1.

Філ Гілл – чемпіон 1961 року

Країна : США

: США Команда: Ferrari

Філ Гілл став першим американцем, який виграв чемпіонат світу Формули-1. Свій титул він здобув у 1961 році за Ferrari.

Джон Сертіс – чемпіон 1964 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: Ferrari

Джон Сертіс – єдиний пілот, який ставав чемпіоном світу як у мотоперегонах, так і у Формулі-1. У 1964 році він виграв титул за Ferrari.

Денні Г'юм – чемпіон 1967 року

Країна : Нова Зеландія

: Нова Зеландія Команда: Brabham

Денні Г'юм здобув чемпіонство 1967 року, виступаючи за Brabham. Він став одним із найуспішніших новозеландських гонщиків в історії Формули-1.

Йохен Ріндт – чемпіон 1970 року

Країна : Австрія

: Австрія Команда: Lotus

Йохен Ріндт став чемпіоном світу посмертно. Він загинув під час тренування перед Гран-прі Італії 1970 року, але його переваги в особистому заліку вистачило для здобуття титулу.

Джеймс Гант – чемпіон 1976 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: McLaren

Джеймс Гант виграв один із найнапруженіших чемпіонатів в історії Формули-1, випередивши Нікі Лауду в сезоні 1976 року. Їхнє суперництво стало відомим далеко за межами автоспорту.

Маріо Андретті – чемпіон 1978 року

Країна : США

: США Команда: Lotus

Маріо Андретті здобув чемпіонський титул у 1978 році за Lotus. Він також став одним із найуспішніших американських пілотів в історії світового автоспорту.

Джоді Шектер – чемпіон 1979 року

Країна : Південно-Африканська Республіка

: Південно-Африканська Республіка Команда: Ferrari

Джоді Шектер виграв чемпіонат 1979 року, виступаючи за Ferrari. Він став першим і досі єдиним чемпіоном світу Формули-1 із Південно-Африканської Республіки.

Алан Джонс – чемпіон 1980 року

Країна : Австралія

: Австралія Команда: Williams

Алан Джонс став чемпіоном у 1980 році й допоміг Williams здобути перший титул серед пілотів. Його перемога стала важливою віхою в розвитку британської команди.

Кеке Росберг – чемпіон 1982 року

Країна : Фінляндія

: Фінляндія Команда: Williams

Кеке Росберг здобув титул у 1982 році, вигравши лише одну гонку протягом сезону. Його чемпіонство стало прикладом того, наскільки важливими можуть бути стабільність і регулярне набирання очок. Кеке – батько Ніко Росберга, який також став чемпіоном світу Формули-1.

Найджел Менселл – чемпіон 1992 року

Країна : Велика

: Велика Британія Команда: Williams

Найджел Менселл домінував у сезоні 1992 року за кермом Williams. Він здобув титул після кількох років боротьби за чемпіонство й став одним із найпопулярніших британських гонщиків свого покоління.

Деймон Гілл – чемпіон 1996 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: Williams

Деймон Гілл став чемпіоном у 1996 році. Він – син дворазового чемпіона Грема Гілла, тож їхня родина увійшла в історію Формули-1 як одна з небагатьох, у яких батько й син вигравали титул.

Жак Вільнев – чемпіон 1997 року

Країна : Канада

: Канада Команда: Williams

Жак Вільнев виграв чемпіонат світу в другому сезоні виступів у Формулі-1. У 1997 році він випередив Міхаеля Шумахера в боротьбі за титул і став другим чемпіоном світу з Канади після свого батька Жиля Вільнева, який чемпіоном не ставав.

Кімі Ряйкконен – чемпіон 2007 року

Країна : Фінляндія

: Фінляндія Команда: Ferrari

Кімі Ряйкконен здобув титул у 2007 році в драматичному фіналі сезону. Він випередив Льюїса Гамільтона та Фернандо Алонсо, завершивши чемпіонат із перевагою лише в одне очко над обома суперниками. Ряйкконен став останнім на цей момент чемпіоном світу серед пілотів Ferrari.

Дженсон Баттон – чемпіон 2009 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: Brawn GP

Дженсон Баттон виграв чемпіонат 2009 року в складі Brawn GP – команди, яка виникла після відходу Honda з Формули-1. У першій половині сезону Баттон здобув вирішальну перевагу, яку зумів зберегти до фіналу.

Ніко Росберг – чемпіон 2016 року

Країна : Німеччина

: Німеччина Команда: Mercedes

Ніко Росберг виграв титул у 2016 році після напруженої боротьби з партнером по Mercedes Льюїсом Гамільтоном. Через кілька днів після здобуття чемпіонства він оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Росберг став другим чемпіоном світу в родині: його батько Кеке Росберг виграв титул у 1982 році.

Ландо Норріс – чемпіон 2025 року

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Команда: McLaren

Ландо Норріс здобув свій перший чемпіонський титул у сезоні 2025 року, виступаючи за McLaren. Він став першим чемпіоном світу з цієї команди після Льюїса Гамільтона, який виграв титул із McLaren у 2008 році. Норріс належить до покоління пілотів, які прийшли до Формули-1 наприкінці 2010-х років. Його чемпіонство стало важливою віхою в поверненні McLaren до боротьби за найвищі нагороди.

Кімі Антонеллі – чемпіон 2026 року

Країна : Італія

: Італія Команда: Mercedes

Кімі Антонеллі став чемпіоном світу у 2026 році. Його титул уже описано в окремому вступному розділі цього матеріалу. Він став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1 і першим італійцем із титулом після Альберто Аскарі в 1953 році.

Усі чемпіони Формули-1 за роками: повна таблиця

Нижче наведено хронологічний список усіх чемпіонів світу Формули-1 від першого сезону 1950 року до сезону 2026-го включно. У таблиці зазначено рік, ім'я чемпіона та команду, за яку він здобув титул.

Рік Чемпіон світу Команда 1950 Джузеппе Фаріна Alfa Romeo 1951 Хуан-Мануель Фанхіо Alfa Romeo 1952 Альберто Аскарі Ferrari 1953 Альберто Аскарі Ferrari 1954 Хуан-Мануель Фанхіо Maserati / Mercedes 1955 Хуан-Мануель Фанхіо Mercedes 1956 Хуан-Мануель Фанхіо Ferrari 1957 Хуан-Мануель Фанхіо Maserati 1958 Майк Готорн Ferrari 1959 Джек Бребем Cooper 1960 Джек Бребем Cooper 1961 Філ Гілл Ferrari 1962 Грем Гілл BRM 1963 Джим Кларк Lotus 1964 Джон Сертіс Ferrari 1965 Джим Кларк Lotus 1966 Джек Бребем Brabham 1967 Денні Г'юм Brabham 1968 Грем Гілл Lotus 1969 Джекі Стюарт Matra 1970 Йохен Ріндт Lotus 1971 Джекі Стюарт Tyrrell 1972 Емерсон Фіттіпальді Lotus 1973 Джекі Стюарт Tyrrell 1974 Емерсон Фіттіпальді McLaren 1975 Нікі Лауда Ferrari 1976 Джеймс Гант McLaren 1977 Нікі Лауда Ferrari 1978 Маріо Андретті Lotus 1979 Джоді Шектер Ferrari 1980 Алан Джонс Williams 1981 Нельсон Піке Brabham 1982 Кеке Росберг Williams 1983 Нельсон Піке Brabham 1984 Нікі Лауда McLaren 1985 Ален Прост McLaren 1986 Ален Прост McLaren 1987 Нельсон Піке Williams 1988 Айртон Сенна McLaren 1989 Ален Прост McLaren 1990 Айртон Сенна McLaren 1991 Айртон Сенна McLaren 1992 Найджел Менселл Williams 1993 Ален Прост Williams 1994 Міхаель Шумахер Benetton 1995 Міхаель Шумахер Benetton 1996 Деймон Гілл Williams 1997 Жак Вільнев Williams 1998 Міка Гаккінен McLaren 1999 Міка Гаккінен McLaren 2000 Міхаель Шумахер Ferrari 2001 Міхаель Шумахер Ferrari 2002 Міхаель Шумахер Ferrari 2003 Міхаель Шумахер Ferrari 2004 Міхаель Шумахер Ferrari 2005 Фернандо Алонсо Renault 2006 Фернандо Алонсо Renault 2007 Кімі Ряйкконен Ferrari 2008 Льюїс Гамільтон McLaren 2009 Дженсон Баттон Brawn GP 2010 Себастьян Феттель Red Bull 2011 Себастьян Феттель Red Bull 2012 Себастьян Феттель Red Bull 2013 Себастьян Феттель Red Bull 2014 Льюїс Гамільтон Mercedes 2015 Льюїс Гамільтон Mercedes 2016 Ніко Росберг Mercedes 2017 Льюїс Гамільтон Mercedes 2018 Льюїс Гамільтон Mercedes 2019 Льюїс Гамільтон Mercedes 2020 Льюїс Гамільтон Mercedes 2021 Макс Ферстаппен Red Bull 2022 Макс Ферстаппен Red Bull 2023 Макс Ферстаппен Red Bull 2024 Макс Ферстаппен Red Bull 2025 Ландо Норріс McLaren 2026 Кімі Антонеллі Mercedes

Цікаві факти про чемпіонів Формули-1

Хто наймолодший чемпіон світу?

Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу Формули-1 у 2026 році. Він перевершив рекорд Себастьяна Феттеля, який здобув свій перший титул у 2010 році. Антонеллі став чемпіоном у віці 20 років.

Хто найдовше утримував рекорд за кількістю титулів?

Хуан-Мануель Фанхіо виграв п'ять чемпіонатів у 1950-х роках і залишався рекордсменом за кількістю титулів до 2003 року, коли Міхаель Шумахер здобув шостий чемпіонат. Пізніше Шумахер довів свій результат до семи титулів, а Льюїс Гамільтон повторив його досягнення.

Хто виграв найбільше титулів поспіль?

Міхаель Шумахер здобув п'ять титулів поспіль у 2000–2004 роках. Чотири чемпіонати поспіль вигравали Себастьян Феттель у 2010–2013 роках і Макс Ферстаппен у 2021–2024 роках.

Хто став чемпіоном із власною командою?

Джек Бребем у 1966 році став чемпіоном світу за кермом автомобіля власної команди Brabham. Це унікальне досягнення в історії Формули-1: він виграв титул на машині, яка носила його ім'я.

Який чемпіон виграв титул із найменшою перевагою?

У сезоні 1984 року Нікі Лауда випередив Алена Проста лише на пів бала. Це один із найвідоміших випадків, коли чемпіонство вирішила мінімальна різниця в очках.

Хто виграв титул, маючи лише одну перемогу за сезон?

Кеке Росберг став чемпіоном світу у 1982 році, здобувши лише одну перемогу в Гран-прі. Його успіх пояснюється стабільністю та вмінням набирати очки протягом сезону, в якому багато суперників втрачали можливості через сходи й нестабільні результати.

Яка родина має двох чемпіонів світу?

Грем Гілл став чемпіоном у 1962 та 1968 роках, а його син Деймон Гілл здобув титул у 1996-му. Кеке Росберг виграв чемпіонат у 1982 році, а його син Ніко Росберг – у 2016-му.

Який чемпіон виграв титул посмертно?

Йохен Ріндт став чемпіоном світу 1970 року після загибелі на тренуванні перед Гран-прі Італії. Його переваги в заліку вистачило для здобуття титулу, хоча він не дожив до завершення сезону.

Хто був чемпіоном і в мотоциклетних перегонах, і у Формулі-1?

Джон Сертіс – єдиний гонщик, який ставав чемпіоном світу на мотоциклах і у Формулі-1. У мотоспорті він здобув кілька світових титулів, а в 1964 році став чемпіоном Формули-1 із Ferrari.

Чим відрізняється чемпіон світу серед пілотів від Кубка конструкторів

У Формулі-1 розігрують два головні чемпіонати: особистий залік пілотів і Кубок конструкторів. Чемпіоном світу серед пілотів стає гонщик, який набирає найбільше очок протягом сезону. Кубок конструкторів отримує команда, яка набрала найбільшу суму очок завдяки виступам обох своїх пілотів. Ці титули не обов'язково дістаються одному колективу. Гонщик може стати чемпіоном світу, навіть якщо його команда не виграла Кубок конструкторів. Саме тому під час порівняння статистики важливо розрізняти особисті чемпіонства та командні досягнення.

Історія чемпіонів Формули-1 триває

За понад 75 років Формула-1 пройшла шлях від небезпечних перегонів середини XX століття до високотехнологічного чемпіонату, в якому результат залежить від майстерності пілота, інженерних рішень, роботи команди та стратегії. Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон установили планку в сім титулів. Хуан-Мануель Фанхіо став легендою ранньої епохи, а Ален Прост, Айртон Сенна, Нікі Лауда, Себастьян Феттель і Макс Ферстаппен визначали обличчя своїх поколінь. Тріумф Кімі Антонеллі у 2026 році нагадав, що навіть найвідоміші рекорди не обов'язково залишаються недоторканними. Нові покоління пілотів приходять у Формулу-1, змінюють розклад сил і створюють власні історії. Попереду – нові сезони, нові чемпіони й нові рекорди. Але імена всіх переможців від Джузеппе Фаріни до Кімі Антонеллі вже стали частиною історії світового автоспорту.