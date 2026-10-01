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Ферстаппен анонсував черговий старт за межами Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ферстаппен анонсував черговий старт за межами Формули-1
Макс Ферстаппен захопився перегонами автомобілів Gran Turismo
фото: Red Bull Content Pool

Нідерландець продовжить змагатися в інших автомобільних серіях

Пілот стайні «Ред Булл» у Формулі-1 Макс Ферстаппен візьме участь у фінальному етапі сезону GT World Challenge Europe. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Чотириразовий чемпіон світу підтвердив виступ. Тригодинна гонка відбудеться 18 жовтня у португальському Портімані. Ферстаппен пілотуватиме Mercedes-AMG GT3 у комбінезоні власної команди Verstappen Racing.

Згодом оголосять ім'я напарника нідерландського гонщика. Основні пілоти команди Даніель Хункаделья і Жуль Гунон етап у Портімані пропустять. Вони в той час змагатимуться в перегонах на витривалість WEC в іспанській Барселоні.

Ферстаппен не вперше виступатиме в інших автосеріях. Зокрема, торік він тріумфував у «Нордшляйфе» – чотиригодинному заїзді на витривалість в Nurburgring Langstrecken-Serie. Цьогоріч же нідерландець взяв участь в «24 годинах Нюрбургрингу».

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Азербайджану

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився лідером загального заліку. Італійський пілот набрав 302 очки. Британець Джордж Расселл трохи скоротив відставання від напарника (236 пунктів). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (199 балів).

Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 538 очок. «Феррарі» до свого активу записала 378 пунктів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 306 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Марафон гран-прі продовжиться у прийдешній тиждень. Гран-прі Бахрейну відбудеться 2-4 жовтня. Щоправда, через безпекову ситуацію цьогоріч етап прийме траса «Сепанг» у Малайзії.

Тамтешній автодром проводив Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівство профінансує проведення вікенду. Останній переможець на цій трасі – Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Макс Ферстаппен Формула-1

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Авто/мото

Ферстаппен анонсував черговий старт за межами Формули-1
Ферстаппен анонсував черговий старт за межами Формули-1

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