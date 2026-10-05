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Колишній віцечемпіон Формули-1 анонсував повернення чемпіонату до Африки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній віцечемпіон Формули-1 анонсував повернення чемпіонату до Африки
Девід Култхард поділився планами F1
фото: Red Bull Content Pool

Королева автоспорту продовжить розширювати географію гран-прі

Експілот «Вільямса», «Макларена» та «Ред Булла» Девід Култхард розкрив плани керівництва Формули-1 відновити проведення етапу в Африці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

За словами шотландця, менеджмент «Великого цирку» зробить офіційне оголошення щодо проведення африканського гран-прі. Наразі залишається таємницею, яка з країн прийматиме етап. Найвірогідніший кандидат – Південно-Африканська Республіка.

«Наскільки я чув, уже зовсім скоро зроблять офіційну заяву щодо проведення гран-прі Формули-1 в Африці. Тож так, ми таки вирушаємо до Африки», – розповів Култхард.

Траса «К'яламі» в передмісті Йоганнесбурга приймала Гран-прі Південної Африки в 1967-1985, 1992-1993 роках. Останній переможець етапу – француз Ален Прост. Наразі на автодромі проводять перегони на витривалість.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Бахрейну

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок. Британець Джордж Расселл серйозно відпустив свого напарника (236 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (214 балів).

Ферстаппен ділить п'яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом («Макларен»), а попереду їх опинився Шарль Леклер із «Феррарі» (191 очко). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 556 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 405 балів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Наступного тижня марафон перегонів продовжиться. 9-11 жовтня відбудеться Гран-прі Сінгапуру. Цього разу етап складатиметься зі спринту та основної гонки.

У п'ятницю відбудуться єдина вільна практика та кваліфікація до короткого заїзду. На суботу заплановані спринт і основна кваліфікація. У неділю відбудеться гонка. Торік перемогу в Сінгапурі відсвяткував Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1 Гран-прі

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