Суперветеран Формули-1 визначився з майбутнім у чемпіонаті

Фернандо Алонсо не втомився від автоперегонів

Дворазовий чемпіон серії влітку відсвяткував 45-річчя

Іспанський пілот Фернандо Алонсо продовжить виступи за стайню «Астон Мартін» у наступному сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужби команди.

Керівництво британської стайні визначилося зі складом гонщиків на 2027 рік. Разом із Алонсо кольори «Астон Мартіна» захищатиме канадець Ленс Стролл. Команда належить батькові останнього – бізнесмену Лоуренсу Строллу.

Досвідчений іспанець дебютував у Формулі-1 в 2001 році. Прийдешній сезон буде для нього 24-м у Королеві автоспорту. Алонсо виступав за «Мінарді», «Рено», «Макларен», «Феррарі», «Альпін».

У складі «Рено» іспанський гонщик завоював два чемпіонські титули (2005, 2006). Натомість за кермом «Феррарі» він тричі став віцечемпіоном світу. Алонсо належать рекорди Формули-1 за кількістю гран-прі (443) та стартів (440).

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Азербайджану

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився лідером загального заліку. Італійський пілот набрав 302 очки. Британець Джордж Расселл трохи скоротив відставання від напарника (236 пунктів). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (199 балів).

Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 538 очок. «Феррарі» до свого активу записала 378 пунктів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 306 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Марафон гран-прі продовжиться у прийдешній тиждень. Гран-прі Бахрейну відбудеться 2-4 жовтня. Щоправда, через безпекову ситуацію цьогоріч етап прийме траса «Сепанг» у Малайзії.

Тамтешній автодром проводив Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівство профінансує проведення вікенду. Останній переможець на цій трасі – Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.