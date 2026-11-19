Формула-1 та Lego оголосили про новий проєкт, в рамках якої буде створена колекцію, у якій вперше кожен пілот «Королівських перегонів» буде представлений у вигляді фігурки, а також з'являться версії машин усіх 11 команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Формулу-1.

«З самого початку нашого партнерства Формула-1 і Lego об'єднали нашу спільну пристрасть до інновацій, технологій і творчості, щоб створити нові способи для вболівальників різного віку насолоджуватися цим спортом.

Бачити всіх 22 пілотів, відтворених у вигляді міні-фігурок Lego, – блискучий приклад того, що робить це партнерство таким веселим для вболівальників, яких чекає перша гонка Lego у Лас-Вегасі, де у нас є кілька сюрпризів», – заявила комерційна директорка Формули-1 Емілі Празер.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.