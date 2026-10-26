Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником

Шарль Леклер святкує на подіумі з Андреа Кімі Антонеллі

Монегаск фінішував другим в американському Остіні

Пілот «Феррарі» Шарль Леклер вийшов на друге місце в історії стайні за кількістю подіумів. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні гонщик став другим на Гран-прі США. Монегаск стартував четвертим, але під час заїзду зумів піднятися на дві сходинки вгору. Перемогу оформив Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»).

Тепер в активі Леклера 56 подіумів у складі Скудерії. У літописі «Феррарі» він обійшов бразильського пілота Рубенса Баррікелло та німця Себастьяна Феттеля (по 55 подіумів). Рекордсмен – німецький гонщик Міхаель Шумахер (116).

Лави італійської стайні Леклер поповнив перед сезоном-2019. Наразі найкращим для нього залишається 2022 рік. Тоді він став віцечемпіоном світу.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» зміцнив лідерство в загальному заліку. Молодий італієць набрав 365 очок. Решта пілотів серйозно відстала від вундеркінда: британський гонщик Джордж Расселл («Мерседес») має в активі 242 пункти, а його співвітчизник із «Феррарі» Льюїс Гемілтон набрав 241 бал.

Далі розташувалися пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппена (236 очок), Шарль Леклер із «Феррарі» (233) та чинний чемпіон світу Ландо Норріс із «Макларена» (211). «Мерседес» набрав 607 пунктів у Кубку конструкторів. Скудерія неабияк відстала (474 бали). «Ред Булл» наздогнав «Макларен» (по 355 очок).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон цього тижня. На 30 жовтня-1 листопада запланований Гран-прі Мексики. Етап відбудеться на Автодромі братів Родрігесів.

Торік у Мехіко тріумфував Норріс. Компанію британцю на п'єдесталі пошани тоді склали Леклер і Ферстаппен. Рекордсмен траси – Ферстаппен (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.