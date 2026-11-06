Головна Спорт Авто/мото
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Середняк Формули-1 «Рейсінг Буллз» визначився з майбутнім очільника команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Середняк Формули-1 «Рейсінг Буллз» визначився з майбутнім очільника команди
Алан Пермейн продовжить роботу з РБ
фото: Red Bull Content Pool

Функціонер став до керма колективу влітку торік

Стайня «Рейсінг Буллз» продовжила контракт із керівником команди Аланом Пермейном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Нова угода розрахована до кінця 2031 року. Британський менеджер обійняв посаду в липні минулого року. Тоді «Рейсінг Буллз» покинув Лоран Мекіс, який очолив головну команду концерну – «Ред Булл».

Пермейн розпочав роботу в «Рейсінг Буллз» майже два роки тому. Тоді він був гоночним інженером стайні. Раніше фахівець віддав понад три десятиліття стайні з британського Енстоуна, яка в різні роки іменувалася «Бенеттоном», «Рено», «Лотусом» і «Альпін».

У нинішньому сезоні пілоти «Рейсінг Буллз» набрали 108 очок. Найкращий результат – п'яте місце новозеландця Ліама Лоусона в Монако. Стайня впевнено посідає п'яту сходинку в Кубку конструкторів.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Мексики

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» достроково завоював дебютний. Молодий італійський пілот набрав 380 очок. На друге місце після перемоги в Мехіко піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (261 пункт). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (259 балів).

Тим часом у Кубку конструкторів лідерство залишається за «Мерседесом». Пілоти німецько-британської стайні завоювали 630 очок. Скудерія набрала 504 бали. «Ред Булл» – третій (382 пунктів), а нав'язати австрійській команді конкуренцію намагатиметься «Макларен» (365).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 цього тижня матиме третє за три тижні гран-прі. Етап у бразильському Сан-Паулу запланований на 6-8 листопада. На «Інтерлагосі» гонщики змагатимуться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Основний заїзд Гран-прі Сан-Паулу розпочнеться о 19:00 за київським часом у неділю. Торік перемогу в Бразилії відсвяткував Ландо Норріс за кермом «Макларена». Компанію йому на подіумі склали Антонеллі та Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Читайте також:

Теги: Формула-1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній монополіст засумував за елітною серією
Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
26 жовтня, 18:10
Серхіо Перес наразі не набрав очок у новій команді
Колишній віцечемпіон Формули-1 підписав контракт із аутсайдером чемпіонату
28 жовтня, 17:55
Андреа Кімі Антонеллі – новий чемпіон світу
Антонеллі в 20 років став чемпіоном Формули-1
2 листопада, 00:29
Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії
«Наша країна чекала цього моменту 73 роки». Президент Формули-1 прокоментував титул Антонеллі
2 листопада, 10:38
Андреа Кімі Антонеллі прагне зберігати скромність
Антонеллі пояснив відмову від чемпіонської «одиниці» на наступний сезон Формули-1
2 листопада, 15:29
«Кадилак» важко стартував у новому чемпіонаті
Співвласник аутсайдера Формули-1 розглядає продаж частки за шалені гроші
3 листопада, 22:44
Рафаель Камара дебютуватиме в рідних стінах
Середняк Формули-1 анонсував достроковий дебют першого новачка сезону-2027
4 листопада, 16:57
Джонс провів у Формулі-1 10 сезонів
Пішов з життя легендарний чемпіон Формули-1
Вчора, 10:46
Джордж Расселл (ліворуч) залишається в перегонах за звання віцечемпіона
Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1
Сьогодні, 12:56

Авто/мото

Середняк Формули-1 «Рейсінг Буллз» визначився з майбутнім очільника команди
Середняк Формули-1 «Рейсінг Буллз» визначився з майбутнім очільника команди
Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1
Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1
Пішов з життя легендарний чемпіон Формули-1
Пішов з життя легендарний чемпіон Формули-1
Середняк Формули-1 анонсував достроковий дебют першого новачка сезону-2027
Середняк Формули-1 анонсував достроковий дебют першого новачка сезону-2027
Співвласник аутсайдера Формули-1 розглядає продаж частки за шалені гроші
Співвласник аутсайдера Формули-1 розглядає продаж частки за шалені гроші
Від Фаріни до Антонеллі: усі чемпіони Формули-1 за 76 років історії перегонів
Від Фаріни до Антонеллі: усі чемпіони Формули-1 за 76 років історії перегонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
97K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
55K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua