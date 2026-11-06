Середняк Формули-1 «Рейсінг Буллз» визначився з майбутнім очільника команди

Функціонер став до керма колективу влітку торік

Стайня «Рейсінг Буллз» продовжила контракт із керівником команди Аланом Пермейном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Нова угода розрахована до кінця 2031 року. Британський менеджер обійняв посаду в липні минулого року. Тоді «Рейсінг Буллз» покинув Лоран Мекіс, який очолив головну команду концерну – «Ред Булл».

Пермейн розпочав роботу в «Рейсінг Буллз» майже два роки тому. Тоді він був гоночним інженером стайні. Раніше фахівець віддав понад три десятиліття стайні з британського Енстоуна, яка в різні роки іменувалася «Бенеттоном», «Рено», «Лотусом» і «Альпін».

У нинішньому сезоні пілоти «Рейсінг Буллз» набрали 108 очок. Найкращий результат – п'яте місце новозеландця Ліама Лоусона в Монако. Стайня впевнено посідає п'яту сходинку в Кубку конструкторів.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Мексики

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» достроково завоював дебютний. Молодий італійський пілот набрав 380 очок. На друге місце після перемоги в Мехіко піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (261 пункт). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (259 балів).

Тим часом у Кубку конструкторів лідерство залишається за «Мерседесом». Пілоти німецько-британської стайні завоювали 630 очок. Скудерія набрала 504 бали. «Ред Булл» – третій (382 пунктів), а нав'язати австрійській команді конкуренцію намагатиметься «Макларен» (365).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 цього тижня матиме третє за три тижні гран-прі. Етап у бразильському Сан-Паулу запланований на 6-8 листопада. На «Інтерлагосі» гонщики змагатимуться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Основний заїзд Гран-прі Сан-Паулу розпочнеться о 19:00 за київським часом у неділю. Торік перемогу в Бразилії відсвяткував Ландо Норріс за кермом «Макларена». Компанію йому на подіумі склали Антонеллі та Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.