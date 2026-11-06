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Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1
Джордж Расселл (ліворуч) залишається в перегонах за звання віцечемпіона
фото: EFE

Британець зіткнувся зі штрафом на прийдешньому етапі чемпіонату

Гонщик стайні «Мерседес» Джордж Расселл опуститься на п'ять позицій на стартовій решітці гонки в бразильському Сан-Паулу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Команда вирішила встановити новий двигун на болід британського пілота. Расселл перевищив ліміт за кількістю дозволених змін агрегата. Як наслідок, він отримає санкції від Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).

«Після етапу в Сінгапурі мені довелося би в якийсь момент отримати штраф. Ми вирішили, що тут слушне місце. Кілька років тому Льюїс (Гемілтон – «Главком») мав тут великий штраф – і все минуло добре. Втрата п'яти позицій – це не так жахливо. Спробуємо прорватися вперед», – зазначив гонщик.

Расселл пригадав Гран-прі Бразилії 2021 року. Тоді Гемілтон через штраф стартував лише десятим. Утім, він зумів оформити комфортну перемогу на «Інтерлагосі».

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Мексики

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» достроково завоював дебютний. Молодий італійський пілот набрав 380 очок. На друге місце після перемоги в Мехіко піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (261 пункт). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (259 балів).

Тим часом у Кубку конструкторів лідерство залишається за «Мерседесом». Пілоти німецько-британської стайні завоювали 630 очок. Скудерія набрала 504 бали. «Ред Булл» – третій (382 пунктів), а нав'язати австрійській команді конкуренцію намагатиметься «Макларен» (365).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 цього тижня матиме третє за три тижні гран-прі. Етап у бразильському Сан-Паулу запланований на 6-8 листопада. На «Інтерлагосі» гонщики змагатимуться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Основний заїзд Гран-прі Сан-Паулу розпочнеться о 19:00 за київським часом у неділю. Торік перемогу в Бразилії відсвяткував Ландо Норріс за кермом «Макларена». Компанію йому на подіумі склали Антонеллі та Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Mercedes Гран-прі Формула-1

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