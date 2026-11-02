Антонеллі пояснив відмову від чемпіонської «одиниці» на наступний сезон Формули-1

Новий чемпіон світу не змінюватиме номер у наступному році

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі продовжить виступи під 12-м номером у сезоні-2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RaceFans.

Після завоювання титулу цьогоріч італієць отримав право взяти 1-й номер на новий сезон. Утім, юний гонщик публічно відмовився від «одинички». Антонеллі назвав себе забобонним, а 1-й номер для ніколи не був щасливим.

«Я залишуся під номером «12», бо він для мене особливий. Крім того, я сприймаю це як спосіб залишатися приземленим і скромним. Мені здається, що, зберігши 12-й номер, я зможу розпочати все з чистого аркуша та продовжити прямувати до досконалості», – заявив італійський пілот.

Напередодні Антонеллі фінішував третім на Гран-прі Мексики. За чотири етапи до кінця сезону він став недосяжним для конкурентів. Італієць набрав 380 очок цьогоріч.

Наймолодші чемпіони Формули-1 в історії

Антонеллі в 20 років 68 днів став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Досі рекорд утримував Себастьян Феттель. Німець завоював перший титул у 23 роки 134 дні.

Наймолодші чемпіони Формули-1 всіх часів:

Андреа Кімі Антонеллі – 20 років 68 днів

Себастьян Феттель – 23 роки 134 дні

Льюїс Гемілтон – 23 роки 300 днів

Фернандо Алонсо – 24 роки 59 днів

Макс Ферстаппен – 24 роки 73 дні

Італійці з титулами Формули-1

Антонеллі став третім представником Італії зі званням чемпіона серії. Першим чемпіоном Формули-1 в історії у 1950 році став італійський пілот Джузеппе Фаріна за кермом «Альфа Ромео». Згодом два титули завоював гонщик «Феррарі» Альберто Аскарі (1952, 1953 роки).

Востаннє італієць всерйоз претендував на титул у сезоні-1985. Тоді Мікеле Альборето в складі «Феррарі» завершив рік другим у загальному заліку. Протягом більшої частини сезону він змагався з французьким пілотом Аленом Простом, але в останніх чотирьох гран-прі жодного разу не фінішував.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.