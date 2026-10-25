Гран-прі Австралії у MotoGP не відбувся з неспортивної причини

Марк Маркес (у центрі) так і не стартував

Природа сплутала карти організаторам етапу на острові Філіпа

Мото Гран-прі Австралії скасували через зливу та погану видимість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

У неділю над мотодромом «Філіп-Айленд» ішов рясний дощ. Основну гонку MotoGP кілька разів відкладали, але пізніше зовсім скасували. Також не відбулися заїзди в Moto2 та Moto3.

Пілоти були готові змагатися навіть в дощових умовах. Однак, організатори змушені були відмовитися від проведення етапу через безпекові причини. Погана видимість не дозволила злетіти медичному гвинтокрилу.

Чинний чемпіон Марк Маркес втратив нагоду зміцнити лідерство в чемпіонаті. Досвідчений іспанець з «Дукаті» повинен був стартувати першим, а його конкурент – співвітчизник Хорхе Мартін («Апрілья») – не потрапив у стартовий протокол через перелом променевої кістки в спринті.

За чотири етапи до кінця сезону-2026 Маркес записав до свого активу 365 очок. Мартін набрав на 10 пунктів менше. Третій у загальному заліку – Марко Бедзеккі з «Апрільї» (315 балів).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.