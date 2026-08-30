Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону

Ветеран мотоперегонів тріумфував на батьківщині

Іспанський пілот Марк Маркес переміг на Гран-прі Арагону Чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів. Про це повідомляє «Главком».

Мотогонщик «Дукаті» на трасі в Альканьїсі стартував другим. На перших колах він мав проблеми з регулятором висоти підвіски. Проте, згодом стабілізував «залізного коня», вирвався у лідери та не віддав першу позицію до фінішу.

Компанію Маркесу-старшому на подіумі склали Педро Акоста з KTM та Марко Бедзеккі з «Апрільї». Іспанець розпочав етап шостим. А от італійський пілот був першим на стартовій решітці, але розгубив власну перевагу.

Лідер нинішнього сезону Хорхе Мартін («Апрілья») фінішував лише на п'ятій сходинці. Четвертим став молодший брат переможця – Алекс Маркес із «Грезіні». Тим часом мотогонщик команди «Трекгаус» Ай Огура пропустив гран-прі через проблеми зі здоров'ям.

MotoGP. Гран-прі Арагону

Основна гонка

Марк Маркес («Дукаті») Педро Акоста (KTM) +1,754 Марко Бедзеккі («Апрілья») +3,629

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Арагону

Мартін зберіг лідерство в чемпіонаті. В активі іспанського пілота 256 очок. Натомість Марк Маркес піднявся на другу сходинку (237 пунктів). Далі розташувалися Бедзеккі (232 бали), пілот команди VR46 Фабіо ді Джанантоніо (208) та Огура (203).

Наступний етап відбудеться через два тижні. Провідні мотогонщики 12-13 вересня змагатимуться на Гран-прі Сан-Марино. Щоправда, організатори використовують трасу в італійському містечку Мізано-Адріатіко.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.