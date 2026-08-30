Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону
Марк Маркес повернувся в чемпіонські перегони
фото: EFE

Ветеран мотоперегонів тріумфував на батьківщині

Іспанський пілот Марк Маркес переміг на Гран-прі Арагону Чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів. Про це повідомляє «Главком».

Мотогонщик «Дукаті» на трасі в Альканьїсі стартував другим. На перших колах він мав проблеми з регулятором висоти підвіски. Проте, згодом стабілізував «залізного коня», вирвався у лідери та не віддав першу позицію до фінішу.

Компанію Маркесу-старшому на подіумі склали Педро Акоста з KTM та Марко Бедзеккі з «Апрільї». Іспанець розпочав етап шостим. А от італійський пілот був першим на стартовій решітці, але розгубив власну перевагу.

Лідер нинішнього сезону Хорхе Мартін («Апрілья») фінішував лише на п'ятій сходинці. Четвертим став молодший брат переможця – Алекс Маркес із «Грезіні». Тим часом мотогонщик команди «Трекгаус» Ай Огура пропустив гран-прі через проблеми зі здоров'ям.

MotoGP. Гран-прі Арагону

Основна гонка

  1. Марк Маркес («Дукаті»)
  2. Педро Акоста (KTM) +1,754
  3. Марко Бедзеккі («Апрілья») +3,629

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Арагону

Мартін зберіг лідерство в чемпіонаті. В активі іспанського пілота 256 очок. Натомість Марк Маркес піднявся на другу сходинку (237 пунктів). Далі розташувалися Бедзеккі (232 бали), пілот команди VR46 Фабіо ді Джанантоніо (208) та Огура (203).

Наступний етап відбудеться через два тижні. Провідні мотогонщики 12-13 вересня змагатимуться на Гран-прі Сан-Марино. Щоправда, організатори використовують трасу в італійському містечку Мізано-Адріатіко.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: мотоспорт мотогонки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ай Огура змушений взяти паузу в мотоперегонах
Претендент на титул MotoGP пропустить прийдешній етап сезону-2026
26 серпня, 19:28
Марк Маркес зазнав серйозної травми
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції
11 травня, 15:25
Рауль Фернандес прагне втрутитися в чемпіонські перегони
Іспанський мотогонщик сенсаційно виграв Гран-прі Великої Британії
9 серпня, 18:53
Марк Маркес повернувся до звичної справи
Чинний чемпіон тріумфував на Мото Гран-прі Німеччини
12 липня, 20:58
Марк Маркес не мав рівних на чеській землі
Чинний чемпіон виграв Мото Гран-прі Чехії після дискваліфікації лідера сезону
21 червня, 16:27
Ландо Норріс залишився вірним «папая»
Чинний чемпіон Формули-1 остаточно визначився з майбутнім
Вчора, 21:29

Новини

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все»
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все»
Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону
Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону
Кохан виграв срібну медаль на змаганнях в Італії
Кохан виграв срібну медаль на змаганнях в Італії
Клуб футбольної Першої ліги в останню мить уникнув технічної поразки через форму
Клуб футбольної Першої ліги в останню мить уникнув технічної поразки через форму
Баскетбольна збірна України втратила капітана на матч проти Чорногорії
Баскетбольна збірна України втратила капітана на матч проти Чорногорії
Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру
Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
78K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
57K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua