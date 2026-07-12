Чинний чемпіон тріумфував на Мото Гран-прі Німеччини

Ветеран здобув третю перемогу в чотирьох останніх етапах

Іспанський мотогонщик «Дукаті» Марк Маркес виграв основну гонку на трасі «Заксенринг» у німецькій Саксонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Семиразовий чемпіон світу стартував першим. Упродовж стартового відрізку його головним конкурентом був молодший брат Алекс Маркес із «Грезіні». Проте, він зійшов після восьмого кола через падіння.

Зрештою, Маркес-старший на фініші випередив двох пілотів команд «Трекгаус» – японця Ая Огуру та співвітчизника Рауля Фернандеса. Лідер сезону Хорхе Мартін («Апрілья») фінішував лише п'ятим.

Марк Маркес провів ідеальний вікенд. Він виграв кваліфікацію, спринт та основний заїзд. Вдала серія результатів дозволила йому повернутися в чемпіонські перегони сезону-2026.

MotoGP. Гран-прі Німеччини

Основна гонка

Марк Маркес («Дукаті») Ай Огура («Трекгаус») +1,996 Рауль Фернандес («Трекгаус») +5,104

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Німеччини

Мартін залишився лідером сезону. До свого активу він записав 208 очок. Утім, відставання конкурентів залишається незначним. Огура набрав 194 пункти, а Марк Маркес – 190.

Неподалік розташувалися два італійці. Марко Бедзеккі з Апрільї має 186 балів, а його співвітчизник Франко Ді Джанантоніо (VR46) – 184. Обидва провалили німецький етап. Перший не взяв участь в основній гонці через аварію у кваліфікації. Натомість другий не фінішував через падіння.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.