Чинний чемпіон виграв Мото Гран-прі Чехії після дискваліфікації лідера сезону

Марк Маркес не мав рівних на чеській землі

Досвідчений іспанець виграв другу гонку поспіль

Пілот «Дукаті» Марк Маркес тріумфував на етапі MotoGP у чеському Брно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Іспанський мотогонщик стартував четвертим. Боротьбу за перемогу він повів із партнером по команді Франческо Баньяєю. Зрештою, Маркес випередив італійця. Останній ще й пропустив уперед Ая Огуру зі стайні «Трекгаус».

Переможець Гран-прі Чехії здобув другу перемогу поспіль. Два тижні тому Маркес тріумфував на Гран-прі Угорщини. Іспанський мотогонщик також виграв три спринти цьогоріч.

Основний заїзд пропустив лідер сезону-2026 Марко Бедзеккі. Пілот «Апрільї» отримав дискваліфікацію після спринту. Він вилетів із траси та зірвав злість на одному з маршалів, давши кілька ляпасів технічному волонтеру.

MotoGP. Гран-прі Чехії

Основна гонка

Марк Маркес («Дукаті») Ай Огура («Трекгаус») +0,421 Франческо Баньяя («Дукаті») +2,255

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Чехії

Бездзеккі залишився лідером сезону. Італійський мотогонщик набрав 180 очок. Неподалік розташувався іспанець Хорхе Мартін із Апрільї (172 пункти). Третій – пілот команди VR46 Фабіо ді Джанантоніо (157 балів).

Чинний чемпіон Маркес посідає четверте місце. До свого активу він записав 140 очок. Іспанський ветеран також пропустив два етапи через проблеми зі здоров'ям.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.