Іспанський мотогонщик сенсаційно виграв Гран-прі Великої Британії

Фаворити сезону не змогли навязати конкуренцію представнику другого ешелону

Пілот команди «Трекгаус» Рауль Фернандес тріумфував на трасі «Сільверстоун». Про це повідомляє «Главком».

Іспанець стартував у гонці другим. Утім, упродовж етапу він зумів випередити співвітчизника Хорхе Мартіна з «Апрільї». Натомість інші фаворити навіть близько не підібралися до Фернандеса.

Переможець Гран-прі Великої Британії «привіз» понад 2,5 секунди згаданому Мартіну. А ось мотогонщик «Апрільї» Марко Бедзеккі, який фінішував третім, відстав уже майже на чотири секунди. Чинний чемпіон Марк Маркес із «Дукаті» завершив гонку сьомим, а ось Ай Огура («Трекгаус») взагалі не перетнув фінішну лінію.

Фернандес оформив усього другу перемогу в кар'єрі на рівні MotoGP. Торік він виграв Гран-прі Австралії. Цьогоріч іспанський мотогонщик став третім у Таїланді та Німеччині, а в Нідерландах завершив етап другим.

MotoGP. Гран-прі Великої Британії

Основна гонка

Рауль Фернандес («Трекгаус») Хорхе Мартін («Апрілья») +2,610 Марко Бедзеккі («Апрілья») +3,958

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Великої Британії

Лідер чемпіонату залишився Мартін. Іспанець до свого активу записав 240 очок. Третю сотню очок розміняли ще кілька пілотів.

Бедзеккі набрав 209 пунктів, а в активі Огури 203 бали. Марк Маркес завоював 200 очок. Тріумфатор етапу в Сільверстоуні Фернандес – лише шостий. Він набрав 184 бали.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.