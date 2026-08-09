Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанський мотогонщик сенсаційно виграв Гран-прі Великої Британії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Іспанський мотогонщик сенсаційно виграв Гран-прі Великої Британії
Рауль Фернандес прагне втрутитися в чемпіонські перегони
фото: EFE

Фаворити сезону не змогли навязати конкуренцію представнику другого ешелону

Пілот команди «Трекгаус» Рауль Фернандес тріумфував на трасі «Сільверстоун». Про це повідомляє «Главком».

Іспанець стартував у гонці другим. Утім, упродовж етапу він зумів випередити співвітчизника Хорхе Мартіна з «Апрільї». Натомість інші фаворити навіть близько не підібралися до Фернандеса.

Переможець Гран-прі Великої Британії «привіз» понад 2,5 секунди згаданому Мартіну. А ось мотогонщик «Апрільї» Марко Бедзеккі, який фінішував третім, відстав уже майже на чотири секунди. Чинний чемпіон Марк Маркес із «Дукаті» завершив гонку сьомим, а ось Ай Огура («Трекгаус») взагалі не перетнув фінішну лінію.

Фернандес оформив усього другу перемогу в кар'єрі на рівні MotoGP. Торік він виграв Гран-прі Австралії. Цьогоріч іспанський мотогонщик став третім у Таїланді та Німеччині, а в Нідерландах завершив етап другим.

MotoGP. Гран-прі Великої Британії

Основна гонка

  1. Рауль Фернандес («Трекгаус»)
  2. Хорхе Мартін («Апрілья») +2,610
  3. Марко Бедзеккі («Апрілья») +3,958

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Великої Британії

Лідер чемпіонату залишився Мартін. Іспанець до свого активу записав 240 очок. Третю сотню очок розміняли ще кілька пілотів.

Бедзеккі набрав 209 пунктів, а в активі Огури 203 бали. Марк Маркес завоював 200 очок. Тріумфатор етапу в Сільверстоуні Фернандес – лише шостий. Він набрав 184 бали.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: мотогонки мотоспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ландо Норріс підкорив угорську столицю
Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Угорщини
26 липня, 18:03
Пелотон повернеться на «Сепанг»
Гран-прі Бахрейну повернулося у календар Формули-1 з важливим нюансом
26 липня, 15:26
Петр Павел є прихильником швидкісних видів спорту
Президент Чехії з'явився на етапі Формули-1 в несподіваній ролі
26 липня, 11:44
Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в чемпіонаті світу
Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гран-прі Бельгії Формули-1
19 липня, 17:42
Гемілтон: Кінцева мета при пілотуванні машини Формули-1 – вичавлювати з неї все на межі
Семиразовий чемпіон світу розкритикував регламент Формули-1
13 липня, 16:27
Лоран Мекіс не зміг зарядити оптимізмом
Керівник «Ред Булла» зробив невтішний прогноз на другу половину сезону Формули-1
13 липня, 13:30
Шарль Леклер несподівано переміг на Туманному Альбіоні
Леклер виграв Гран-прі Британії Формули-1 зі скандальним фінішем
5 липня, 18:53
Джордж Расселл стартував і фінішував першим
Расселл холоднокровно виграв спекотний Гран-прі Австрії Формули-1
28 червня, 17:37
Льюїс Гемілтон уперше переміг за кермом італійської стайні
Гемілтон здобув першу перемогу за «Феррарі» на Гран-прі Каталонії Формули-1
14 червня, 17:42

Новини

Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua