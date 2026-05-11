Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції

Антон Федорців
Марк Маркес зазнав серйозної травми
фото: EFE

Ветеран отримав важкі травми під час короткого заїзду в Ле-Мані

Пілот «Дукаті» Марк Маркес опинився на хірургічному столі після карколомного падіння на трасі «Бугатті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Іспанцю зробили дві операції у мадридській клініці Ruber Internacional. Чинний чемпіон MotoGP зламав п'яту плесневу кістку правої ступні під час падіння. Паралельно лікарі вилучи два гвинти та кістковий фрагмент із давньої операції на плечі.

«Він залишиться в лікарні на ніч і повернеться додому завтра для початку реабілітації. Прогрес у прийдешні тижні визначить терміни повернення», – заявили в «Дукаті».

Маркес гарантовано пропустить Гран-прі Каталонії 15-17 травня. Також під питанням участь мотогонщика в Гран-прі Італії 29-31 травня. Натомість перший літній етап запланований на 5-7 червня – Гран-прі Угорщини.

Яка ситуація в MotoGP після Гран-прі Франції

У лідерах залишаються пілоти «Апрільї». Італієць Марко Бедзеккі набрав 128 очок. Натомість іспанський мотогонщик Хорхе Мартін відстав від нього всього на пункт. Третій – Фабіо Ді Джаннантоніо з команди VR46 (84 очки).

Маркес наразі йде сьомим у загальному заліку пілотів. До свого активу він записав 57 пунктів. «Апрілья» також захопила лідерство в Кубку конструкторів, набравши 255 очок. «Дукаті» травмованого іспанця – лише п'ята (100 очок).

Чим відомий Марк Маркес

Уродженець містечка Сервера в Каталонії, перший мотоцикл отримав у чотирирічному віці. У сезоні-2008 дебютував у класі 125 кубів Чемпіонату світу.

На третій рік став чемпіоном серії та перейшов у Moto2. Там завоював титул у другому сезоні та перебрався в MotoGP. Там 10 років захищав кольори «Хонди», а в «Дукаті» перейшов транзитом через «Грезіні». Завоював 7 чемпіонських титулів, більшість з яких (шість) у складі японської команди.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
