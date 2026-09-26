Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА
«Жовті канарки» після одного з поєдинків
фото: ФК «Фенербахче»

Турецький гранд матиме проблеми з комплектуванням команди

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала тривалий трансферний бан на стамбульський «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

«Жовті канарки» не зможуть реєструвати нових футболістів. Заборона розрахована на три трансферних вікна – прийдешню зиму, наступне літо та зиму 2028 року. Бан запрацював із 25 вересня.

«Фенербахче» заборгував кошти іспанській «Севільї» за трансфер нападника Юссефа Ен-Несірі в 2024 році. У клубі заявили, що колишні керівники гранда не внесли один із платежів за перехід. Нервіонці подали скаргу, яку ФІФА задовольнила.

«Жовті канарки» запевнили, що вже виплатили протерміновану суму. Проте, тепер «Севілья» надіслала вимогу про наступний платіж. Турецький гранд зібрався погасити борг наступного тижня і сподівається на швидке зняття заборони ФІФА.

«Фенербахче» – один із суперників донецького «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться 25 листопада. Матч прийме стадіон «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Ліга чемпіонів ФК Фенербахче Суперліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саран був оштрафований на 562,5 тисяч турецьких лір (приблизно $12 тис)
Президент «Фенербахче» отримав 2,5 роки позбавлення волі у справі про рекламу ставок
4 червня, 15:47
Натан Аке вперше виступатиме за межами англійської першості
«Манчестер Сіті» продав учасника Чемпіонату світу 2026 «Фенербахче»
3 липня, 19:00
Арнау Ортіс доведеться зачекати місяць задля свого дебюту в Лізі чемпіонів
Курйоз у Лізі чемпіонів: футболіст «Атлетіко» пропустить матч через червону картку дворічної давності
9 вересня, 20:22
ПСЖ піднявся на проміжне перше місце турнірної таблиці після розгромної перемоги над «Слованом»
Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027: підсумок матчів 9 вересня
10 вересня, 00:57
Глейкер Мендоза приймає вітання з дебютним голом за «гірників»
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
10 вересня, 21:40
«Шахтар» нічиєю проти ПСВ відкрив лік заробленим очкам у Лізі чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
11 вересня, 01:04
«Фенербахче» зіграв внічию з «Ромою» у першому турі ЛЧ
Тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів
11 вересня, 19:41
Два з трьох найближчих фіналів ЛЧ пройдуть у Іспанії
«Камп Ноу» прийме фінал Ліги чемпіонів у 2029 році
15 вересня, 12:52
Давід Алаба переїхав до Італії
Багаторазовий переможець Ліги чемпіонів сенсаційно приєднався до «Удінезе»
24 вересня, 14:51

Новини

Збірна Алжиру вигнала зі складу зірку чемпіонату Англії
Збірна Алжиру вигнала зі складу зірку чемпіонату Англії
Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА
Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА
Ексфорвард збірної Італії опинився в реанімації у важкому стані
Ексфорвард збірної Італії опинився в реанімації у важкому стані
УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії
УЄФА призначила старого знайомого збірної України арбітром матчу Ліги націй проти Грузії
Пілот «Мерседеса» потрапив до елітного клубу гонщиків Формули-1 після перемоги в Баку
Пілот «Мерседеса» потрапив до елітного клубу гонщиків Формули-1 після перемоги в Баку
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги відреагував на дебют у збірній України
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги відреагував на дебют у збірній України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua