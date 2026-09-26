Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав суворе покарання від ФІФА

«Жовті канарки» після одного з поєдинків

Турецький гранд матиме проблеми з комплектуванням команди

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала тривалий трансферний бан на стамбульський «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

«Жовті канарки» не зможуть реєструвати нових футболістів. Заборона розрахована на три трансферних вікна – прийдешню зиму, наступне літо та зиму 2028 року. Бан запрацював із 25 вересня.

«Фенербахче» заборгував кошти іспанській «Севільї» за трансфер нападника Юссефа Ен-Несірі в 2024 році. У клубі заявили, що колишні керівники гранда не внесли один із платежів за перехід. Нервіонці подали скаргу, яку ФІФА задовольнила.

«Жовті канарки» запевнили, що вже виплатили протерміновану суму. Проте, тепер «Севілья» надіслала вимогу про наступний платіж. Турецький гранд зібрався погасити борг наступного тижня і сподівається на швидке зняття заборони ФІФА.

«Фенербахче» – один із суперників донецького «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться 25 листопада. Матч прийме стадіон «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.