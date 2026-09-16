Легіонер збірної України відновив заняття після тривалої паузи

Оборонець не провів жодної хвилини в новому сезоні

Кандидат у національну команду України Арсеній Батагов повернувся до тренувань турецького «Трабзонспора». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек потрапив у фоторепортаж із сесії «Чорноморських штормів». Батагов не виходив на поле з початку березня. Він отримав травму коліна та пропустив фінальну частину минулої кампанії, передсезонну підготовку та старт нової.

Найімовірніше, Батагов відновить виступи після міжнародної паузи. У чемпіонаті Туреччини «Трабзонспор» 10 жовтня протистоятиме «Самсунспору». Натомість 15 жовтня команда українця зустрінеться з фінським КуПСом в основному раунді Ліги конференцій.

Батагов у минулому сезоні провів 30 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три асисти. Контракт оборонця з «Чорноморськими штормами» розрахований до літа 2028 року з опцією продовження для клубу.

До слова, напередодні Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

Нагадаємо, раніше Артем Степанов відзначився п'ятим голом поспіль в Ередивізі. Український форвард забив роттердамському «Ексельсіору». У складі «Утрехта» він виступає на правах оренди.