Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон

Аліна Ягупова відіграла 37 хвилин, за які набрала 15 очок

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова в дебютному матчі сезону за турецький «Чукуруву Мерсін» стала другою в команді за результативністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Ягупової поступилась на виїзді «Боташу» 74:83, а Аліна відіграла 37 хвилин, за які набрала 15 очок (4/9 двоочкові, 1/9 триочкові, 4/5 штрафні), зробила 8 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 7 втратах.

У Швейцарії «Ньон» обіграв «Женеву» 85:70. Міріам Уро-Ніле провела на майданчику майже 36 хвилин, набрала 13 очок (3/5 двоочкові, 2/5 триочкові, 0/1 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

У чемпіонаті Словаччини «Шаморин» програв «Янг Ейнджелс» Кошице 58:84. Тріо українок, які залишились в клубі, стали найкращими в команді.

Віра Грималюк за 31 хвилину оформила дабл-дабл – 17 очок (6/14 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/3 штрафні), 12 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах та 4 втратах. У Дарії Кононученко за 27 хвилин 15 очок (5/9 двоочкові, 0/2 триочкові, 5/6 штрафні), 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах. Карина Панчук за 21 хвилину набрала 9 очок та зробила 1 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

В Адріатичній лізі (WABA) «Трешнєвка» поступилась вдома «Атлету» Цельє 50:89. Тетяна Ткаченко за Трешнєвку зіграла 30 хвилин, набрала 15 очок (7/13 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/4 штрафні), зібрала 7 підбирань, поставила 1 блок при 1 фолі та 2 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.