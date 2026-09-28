Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
«Чукуруву Мерсін» Ягупової розпочала виступи у чемпіонаті Туреччини 2026/27

Аліна Ягупова відіграла 37 хвилин, за які набрала 15 очок

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова в дебютному матчі сезону за турецький «Чукуруву Мерсін» стала другою в команді за результативністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Ягупової поступилась на виїзді «Боташу» 74:83, а Аліна відіграла 37 хвилин, за які набрала 15 очок (4/9 двоочкові, 1/9 триочкові, 4/5 штрафні), зробила 8 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 7 втратах.

У Швейцарії «Ньон» обіграв «Женеву» 85:70. Міріам Уро-Ніле провела на майданчику майже 36 хвилин, набрала 13 очок (3/5 двоочкові, 2/5 триочкові, 0/1 штрафні), зробила 8 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

У чемпіонаті Словаччини «Шаморин» програв «Янг Ейнджелс» Кошице 58:84. Тріо українок, які залишились в клубі, стали найкращими в команді.

Віра Грималюк за 31 хвилину оформила дабл-дабл – 17 очок (6/14 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/3 штрафні), 12 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 4 фолах та 4 втратах. У Дарії Кононученко за 27 хвилин 15 очок (5/9 двоочкові, 0/2 триочкові, 5/6 штрафні), 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах. Карина Панчук за 21 хвилину набрала 9 очок та зробила 1 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

В Адріатичній лізі (WABA) «Трешнєвка» поступилась вдома «Атлету» Цельє 50:89. Тетяна Ткаченко за Трешнєвку зіграла 30 хвилин, набрала 15 очок (7/13 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/4 штрафні), зібрала 7 підбирань, поставила 1 блок при 1 фолі та 2 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Аліна Ягупова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

А’джа Вілсон, попри прикрий інцидент, показала фантастичну результативність на полі
Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Сьогодні, 14:30
Діке провела чотири роки у американському студентському баскетболі
Українська центрова Катерина Діке продовжить кар’єру в Греції
19 вересня, 19:27
Наприкінці літа Шульга підписав із «Реалом» дворічний контракт
Максим Шульга зіграв перший офіційний матч за «Реал»
19 вересня, 10:56
Пара має разом двох дітей
Зірковий баскетболіст НБА судитиметься з колишньою-моделлю: деталі скандалу
10 вересня, 20:57
Філа Джексона також включений до Баскетбольної зали слави імені Нейсміта
«Лейкерс» встановлять статую легендарному тренеру-чемпіону
9 вересня, 19:22
Олександр Кобзистий приніс збірній України два заключні очки у матчі проти Чорногорії
Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України» Реклама
1 вересня, 01:50
В'ячеслав Бобров став одним з лідерів матчу з Грецією за ефективністю гри
В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець Реклама
28 серпня, 23:36
Святослав Михайлюк (ліворуч) набрав 13 очок
Збірна України сенсаційно здолала Грецію у відборі на баскетбольний Чемпіонат світу
28 серпня, 21:00
Українським баскетболіста пісня мала би сподобатися
Фанати баскетбольної збірної України затягнули народний хіт про Путіна в Ризі
28 серпня, 20:23

Новини

«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами
Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua