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Український захисник здобув перший трофей у складі «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Український захисник здобув перший трофей у складі «Реала»
Мадридський «Реал» Шульги увійшов в історію
фото: «Реал»

Мадридський «Реал» увійшов в історію – клуб виграв перший в історії Суперкубок Євроліги

Захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі.

Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

У серпні Максим Шульга дебютував за національну збірну України, відігравши два матчі у відборі на Чемпіонату світу 2027. В іграх проти Греції та Чорногорії він в середньому набирав 14.0 очка, 3.5 підбирання та 2.0 передачі.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

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Теги: Максим Шульга баскетбол

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