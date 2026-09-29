Михайлюк прокоментував свої матчі за збірну України у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Михайлюк зіграв за збірну України в чотирьох матчах, набираючи в середньому 23.5 очка

Український захисник клубу НБА «Юта» Святослав Михайлюк під час медіа-дня своєї команди відповів на питання, що він відчуває від виступів за збірну України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Це було чудово. Очевидно, що це відбір на Чемпіонат світу, і якщо нам пощастить здобути більше перемог, ми туди вийдемо – це буде лише вдруге в нашій історії. Тому було чудово повернутися, допомогти команді вигравати матчі та підвищити наші шанси потрапити на Чемпіонат світу.

Виступи за збірну допомогли мені тримати форму. Я вважаю, що для кожного гравця повернення до виступів за національну команду допомагає залишатися в ігровій формі.

Знаєте, коли багато гравців починають тренування влітку, ми зазвичай не граємо 5-на-5 аж до кінця літа. А в збірній ти приїжджаєш і одразу граєш повноцінні матчі, що допомагає тримати саме баскетбольну форму.

До того ж багато хто, і я зокрема, виконує там інші ролі – це дає змогу почуватися впевненіше у грі, розширювати свій арсенал і бачити, на якому рівні ти перебуваєш як гравець», – сказав Михайлюк.

Цього року Михайлюк зіграв за збірну України в чотирьох матчах, набираючи в середньому 23.5 очка, 5.3 підбирання і 4.3 передачі.

Після восьми турів збірна України очолює групу відбору на світову першість, маючи 6 перемог. Наступні матчі наша збірна проведе 26 листопада проти Португалії та 29 листопада проти Чорногорії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса», не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти «Дубая».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.