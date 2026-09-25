Легенда НБА Грегг Попович одружився з колишньою свого ексасистента

Грегг Попович вирішив одружитися вдруге після смерті першої дружини у 2018 році

Легендарний тренер НБА Грегг Попович одружився з Мері Барт Буденгольцер – колишньою дружиною свого багаторічного асистента Майка Буденгольцера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

За інформацією видання, 77-річний Попович та Мері одружилися 16 вересня у штаті Техас. Пара тривалий час не афішувала своїх стосунків, однак минулого сезону їх помітили разом на трибунах під час матчу «Остін Сперс».

Мері раніше була одружена з Майком Буденгольцером, який майже два десятиліття працював асистентом Поповича в «Сан-Антоніо Сперс». Він приєднався до клубу у 1994 році як відеокоординатор, а з 1996-го до 2013 року входив до тренерського штабу. За цей час «Сперс» чотири рази виграли чемпіонат НБА – у 1999, 2003, 2005 та 2007 роках.

Після відходу з «Сан-Антоніо» Буденгольцер розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолював «Атланту», двічі отримував нагороду найкращому тренеру року в НБА, а у 2021 році привів «Мілуокі Бакс» до чемпіонства.

Майк і Мері Буденгольцер розлучилися у 2016 році після багатьох років шлюбу. У них четверо дітей. Для Поповича цей шлюб став другим: його перша дружина Ерін, з якою він прожив понад 40 років, померла у квітні 2018 року після тривалої хвороби. У подружжя було двоє дітей.

Коли саме почалися стосунки Поповича та Мері, невідомо. За даними TMZ, Майк Буденгольцер також перебуває у нових стосунках. Попович, який очолював «Сан-Антоніо» з 1996 року, п'ять разів приводив команду до чемпіонства НБА.

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