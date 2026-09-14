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Один із найкращих легіонерів минулого сезону повернувся до баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Один із найкращих легіонерів минулого сезону повернувся до баскетбольної Суперліги
27-річний баскетболіст виступав минулого сезону за «Запоріжжя»

У 17 матчах регулярного чемпіонату 2025/26 Ейса у середньому набирав 16,4 очка

БК «Рівне» оголосив про долучення до команди американського бігмена Таріга Ейси. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

27-річний баскетболіст виступав минулого сезону за «Запоріжжя». Він став найкращим за підбираннями у Суперлізі. Таріг залишив команду у лютому за сімейними обставинами.

У 17 матчах регулярного чемпіонату 2025/26 Ейса у середньому набирав 16,4 очка, 10,3 підбирання та 2,8 асисти. Його рейтинг ефективності становив 18.6 бали.

Раніше «Рівне» зберіг у складі американського захисника Демаріуса Джексона, а також підписав форварда Денні Сміта.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

«Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та демонструвала стабільну здатність набирати очки біля кільця і захищати його. Її вміння приймати рішення на периметрі як скорер та асистент розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе нам зміцнити захист», – відреагувала на запрошення Коваль нова тренерка.

У сезоні 2025/26 українка зіграла 35 поєдинків. Середні цифри форвардки – 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блокшота. Раніше вона також виступала в Університеті Нотр-Дам.

Теги: баскетбол БК «Рівне» Суперліга

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