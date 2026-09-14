Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча команда «Київ-Баскету» підсилилася українською центровою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча команда «Київ-Баскету» підсилилася українською центровою
Минулого сезону у складі «Франківськ-Прикарпаття» Євгенія набирала 9.5 очка у середньому за гру

«Київ-Баскет» продовжує проводити зміни у складі

Українська центрова Євгенія Безкоровайна – нова гравчиня «Київ-Баскета». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Столичний клуб оголосив про підписання гравчині на наступний сезон жіночої Суперліги.

Минулого сезону у складі «Франківськ-Прикарпатт» я Євгенія набирала 9.5 очка, робила 5.6 підбирання та 1.9 передачі в середньому за гру.

Раніше «Київ-Баскет» оголосив про продовження контракту з Олександрою Семенчук, Анастасією Костоглод, Владиславою Кібою, Анною Тірон та Марʼяною Самсоновою. Також киянки підписали угоду з захисницею Мариною Петржик.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

«Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та демонструвала стабільну здатність набирати очки біля кільця і захищати його. Її вміння приймати рішення на периметрі як скорер та асистент розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе нам зміцнити захист», – відреагувала на запрошення Коваль нова тренерка.

У сезоні 2025/26 українка зіграла 35 поєдинків. Середні цифри форвардки – 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блокшота. Раніше вона також виступала в Університеті Нотр-Дам.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім клубом Лень був «Реал»
«Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм
11 вересня, 13:34
Філа Джексона також включений до Баскетбольної зали слави імені Нейсміта
«Лейкерс» встановлять статую легендарному тренеру-чемпіону
9 вересня, 19:22
Максим Шульга кілька днів тому провів свої перші матчі за збірну України, а зараз дебютував і за новий клуб
Дебютант збірної України з баскетболу провів шалений перший матч за мадридський «Реал»
6 вересня, 20:09
Україна провеа дуже успішні матчі квалфкації чемпіонату світу цього літа
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
2 вересня, 21:27
Російські збірні поки залишаються поза міжнародним баскетболом
Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян
1 вересня, 22:29
Артем Ковальов знову викликається до національної збірної після відсутності у матчах відбору до Євробаскета-2025
Баскетболіст Артем Ковальов: «Мабуть, я якось не подобався Степановському, раз він мене не викликав до збірної» Реклама
30 серпня, 22:27
Трансляцію матчу Греція – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ
Як збірна України з баскетболу готується до гри з Грецією (фото)
28 серпня, 15:48
Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії
26 серпня, 10:03
Сьогодні, 18 серпня, збірна України зіграє проти Фінляндії.
Жіноча збірна України з розгромної перемоги розпочала Євробаскет U-16
18 серпня, 09:40

Новини

Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua