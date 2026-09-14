Жіноча команда «Київ-Баскету» підсилилася українською центровою

Минулого сезону у складі «Франківськ-Прикарпаття» Євгенія набирала 9.5 очка у середньому за гру

«Київ-Баскет» продовжує проводити зміни у складі

Українська центрова Євгенія Безкоровайна – нова гравчиня «Київ-Баскета». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Столичний клуб оголосив про підписання гравчині на наступний сезон жіночої Суперліги.

Минулого сезону у складі «Франківськ-Прикарпатт» я Євгенія набирала 9.5 очка, робила 5.6 підбирання та 1.9 передачі в середньому за гру.

Раніше «Київ-Баскет» оголосив про продовження контракту з Олександрою Семенчук, Анастасією Костоглод, Владиславою Кібою, Анною Тірон та Марʼяною Самсоновою. Також киянки підписали угоду з захисницею Мариною Петржик.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

«Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та демонструвала стабільну здатність набирати очки біля кільця і захищати його. Її вміння приймати рішення на периметрі як скорер та асистент розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе нам зміцнити захист», – відреагувала на запрошення Коваль нова тренерка.

У сезоні 2025/26 українка зіграла 35 поєдинків. Середні цифри форвардки – 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блокшота. Раніше вона також виступала в Університеті Нотр-Дам.