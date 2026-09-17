«Ніко-Баскет» уклав угоду з американським захисником

Райт розпочав професійні виступи у Грузії, після чого грав у чемпіонатах Албанії та Азербайджану

«Ніко-Баскет» розпочне новий сезон Суперліги 3 жовтня домашнім матчем проти «Черкаських Мавп»

Миколаївський «Ніко-Баскет» підписав контракт з 28-річним американським захисником Майклом Райтом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Райт розпочав професійні виступи у Грузії, після чого грав у чемпіонатах Албанії та Азербайджану.

У сезоні 2025/26 американець грав у складі азербайджанського клубу Guba – в середньому набирав 12,4 очка, 3,9 підбирання та 1,6 передачі за гру, реалізуючи 36.3% триочкових кидків.

«Ніко-Баскет» розпочне новий сезон Суперліги 3 жовтня домашнім матчем проти «Черкаських Мавп».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.