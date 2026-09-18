«Басконія» може розірвати контракт з Олексієм Ленєм

Українець не допоможе своїй команді у Суперкубку Іспанії

Угода між сторонами розрахована на два роки

Український баскетболіст Олексій Лень може залишити «Басконію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Correo.

Угода між 33-річним гравцем та іспанським клубом була підписана чотири дні тому та розрахована до літа 2028 року.

Українець отримав травму вже на першому ж тренуванні з новою командою, через що пропустить Суперкубок Іспанії. У клубі розглядають можливість розірвання контракту з ексбаскетболістом «Реала».

Українець минулого сезону виступав у чемпіонаті Іспанії у складі «Реала» та провів 21 матч. Середні цифри центрового – 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блокшота. Ще 23 поєдинки Лень зіграв у Євролізі (3 очки, 2 підбирання у середньому).

У квітні Лень отримав травму, а вже влітку угода з вершковими була розірвана за згодою обох сторін.

Нагадаємо, «Київ-Баскет» посилив склад українською захисницею Анастасією Шепелюк.

Раніше клуб «Прикарпаття-Говерла» підписав контракт з 29-річним американським захисником Кевіном Мейджораом.