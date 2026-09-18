«Басконія» може розірвати контракт з Олексієм Ленєм
Угода між сторонами розрахована на два роки
Український баскетболіст Олексій Лень може залишити «Басконію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Correo.
Угода між 33-річним гравцем та іспанським клубом була підписана чотири дні тому та розрахована до літа 2028 року.
Українець отримав травму вже на першому ж тренуванні з новою командою, через що пропустить Суперкубок Іспанії. У клубі розглядають можливість розірвання контракту з ексбаскетболістом «Реала».
Українець минулого сезону виступав у чемпіонаті Іспанії у складі «Реала» та провів 21 матч. Середні цифри центрового – 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блокшота. Ще 23 поєдинки Лень зіграв у Євролізі (3 очки, 2 підбирання у середньому).
У квітні Лень отримав травму, а вже влітку угода з вершковими була розірвана за згодою обох сторін.
Нагадаємо, «Київ-Баскет» посилив склад українською захисницею Анастасією Шепелюк.
Раніше клуб «Прикарпаття-Говерла» підписав контракт з 29-річним американським захисником Кевіном Мейджораом.
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