Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів
У другому раунді кваліфікації команда Багатскіса протистоятиме німецькому клубу «Раста Вехта»
фото : ФБУ

«Бенфіка» Айнарса Багатскіса в стартовому раунді відбору Ліги чемпіонів здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс»

Клуб головного тренера збірної України з баскетболу Айнарса Багатскіса подолав перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Португальська «Бенфіка» з Лісабону в стартовому раунді відбору здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс» – 87:78.

У другому раунді кваліфікації команда керманича нашої національної команди протистоятиме німецькому клубу «Раста Вехта», який в 1/8 фіналу відбіркового турніру здолав турецький «Денізлі Баскет» (101:98). В основний раунд турніру вийде переможець відбіркової сітки.

Після сезону в польському «Шльонську» Багатскіс влітку очолив португальський клуб.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол Айнарс Багатскіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України посіла 16 місце на Євробаскеті U-16
Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна
17 серпня, 10:25
Україна – Фінляндія 74:81
Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
19 серпня, 09:21
Трансляцію матчу Данія – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ
Україна – Греція: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
28 серпня, 11:48
Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед» Реклама
28 серпня, 23:59
Греція Спануліс зазнала поразки від України
Тренер збірної Греції Спануліс вибухнув на пресконференції після питання журналіста «Главкома»
29 серпня, 10:32
Айнарс Багатскіс очікує важкої гри проти місцевої команди у Подгориці
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все» Реклама
30 серпня, 21:29
Ростислав Новицький повернувся до лав національної збірної України після травми
Бігмен збірної України Ростислав Новицький: «У США я навчився грати фізично» Реклама
30 серпня, 20:49
Останнім клубом Лень був «Реал»
«Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм
11 вересня, 13:34
Катерина Коваль виступатиме в Техасі
Відмовилася грати з росіянкою. Українська баскетболістка знайшла новий клуб у США
13 вересня, 13:30

Новини

«Мілан» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи
«Мілан» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії
Українські п’ятиборці здобули дві нагороди Чемпіонату Європи U19
Українські п’ятиборці здобули дві нагороди Чемпіонату Європи U19
Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів
Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів
Кіліан Мбаппе і Вінісіус лише наполовину одягли футболки на підтримку Сеути перед грою Ла Ліги
Кіліан Мбаппе і Вінісіус лише наполовину одягли футболки на підтримку Сеути перед грою Ла Ліги
Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів
Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
57K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua