Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів
«Бенфіка» Айнарса Багатскіса в стартовому раунді відбору Ліги чемпіонів здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс»
Клуб головного тренера збірної України з баскетболу Айнарса Багатскіса подолав перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Португальська «Бенфіка» з Лісабону в стартовому раунді відбору здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс» – 87:78.
У другому раунді кваліфікації команда керманича нашої національної команди протистоятиме німецькому клубу «Раста Вехта», який в 1/8 фіналу відбіркового турніру здолав турецький «Денізлі Баскет» (101:98). В основний раунд турніру вийде переможець відбіркової сітки.
Після сезону в польському «Шльонську» Багатскіс влітку очолив португальський клуб.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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