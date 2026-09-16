Клуб тренера збірної України з баскетболу вдало стартував у Лізі чемпіонів

«Бенфіка» Айнарса Багатскіса в стартовому раунді відбору Ліги чемпіонів здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс»

Клуб головного тренера збірної України з баскетболу Айнарса Багатскіса подолав перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Португальська «Бенфіка» з Лісабону в стартовому раунді відбору здолала швейцарський клуб «Женева Лайонс» – 87:78.

У другому раунді кваліфікації команда керманича нашої національної команди протистоятиме німецькому клубу «Раста Вехта», який в 1/8 фіналу відбіркового турніру здолав турецький «Денізлі Баскет» (101:98). В основний раунд турніру вийде переможець відбіркової сітки.

Після сезону в польському «Шльонську» Багатскіс влітку очолив португальський клуб.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

На світову першість вийдуть три команди з групи.