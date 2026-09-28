Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним

Баскетболістка не встигла оминути працівницю арени, через що та впала

Зірка жіночої Національної баскетбольної асоціації А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени під час виходу на майданчик перед матчем «Лас-Вегас Ейсес» проти «Фінікс Мерк’юрі». Про це повідомляє «Главком».

Відео зняли за лаштунками PHX Arena. Баскетболістки «Лас-Вегаса» виходили з роздягальні через тунель, коли працівниця арени опинилася перед великою завісою. Вілсон очолювала команду й, прориваючись крізь завісу, зіткнулася з жінкою, яка впала на підлогу.

Інші гравчині «Ейсес» одразу відреагували на зіткнення. На відео чути, як команда здивовано вигукує, а одноклубниця Вілсон Челсі Грей на задньому плані виглядає шокованою та стурбованою станом працівниці. На щастя, жінка майже одразу підвелася на ноги, тож баскетболістки змогли продовжити вихід на майданчик.

Відео викликало жваве обговорення в соцмережах. Деякі користувачі дивувалися, чому працівниця опинилася перед завісою саме в момент виходу команди. Інші жартували з ситуації, а дехто переймався, чи не травмувалася сама Вілсон перед початком матчу.

Інцидент не завадив «Лас-Вегасу» здобути впевнену перемогу над «Фініксом» з рахунком 100:82. Вілсон провела на майданчику 35 хвилин і набрала 34 очки, реалізувавши 16 із 28 кидків. Також на її рахунку 10 підбирань і чотири результативні передачі.

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