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Збірна України з баскетболу U-14 виграла другий матч у Литві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу U-14 виграла другий матч у Литві
Українці продовжують перемагати у Литві

Збірна під керівництвом Олександра Ворони здобула впевнену перемогу над юнаками з «Жальгіріса» – 100:60

Чоловіча збірна України з баскетболу U-14 зіграла другий матч у Литві, куди наші хлопці вирушили для проведення товариських ігор з місцевими командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна під керівництвом Олександра Ворони здобула впевнену перемогу над юнаками з «Жальгіріса» – 100:60.

Вже в першій чверті, яку українці виграли 32:3, наша збірна заробила собі перевагу, яку утримувала до кінця. Одразу шість гравців нашої команди набрали 10+ очок.

Жальгіріс – Україна U-14 60:100 (3:32, 20:21, 19:20, 18:27)

  • Україна U-14: Боркун 13, Сообцоков 11, Фортуна 10, Васильєв 10 + 5 підбирань + 5 передач, Григоренко 9 – старт; Халипенко 12 + 5 підбирань, Володін 10, Манічев 8, Кобець 6, Храпач 5, Вишняков 4, Булич 2.

Напередодні наша команда вже провела перший матч, зігравши також з юнаками «Жальгіріса», яких обіграла 83:51.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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