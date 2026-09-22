З життя пішов український баскетболіст Сергій Воротнюк

Сергій Воротнюк народився у 1962 році

Спортсмен захищав кольори київського «Будівельника» та СКА

Не стало українського баскетболіста Сергія Воротнюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Воротнюк захищав кльори київського «Будівельника» та СКА. Він є багаторазовим чемпіоном України, також двічі завоював чемпіонат СРСР.

Після завершення кар'єри він присвятив себе службі та очолював Центр спеціальних операцій А СБУ (Альфа).

Нагадаємо, що український баскетболіст Лєв Кошеватський продовжить кар'єру у складі «Латвійськиого Університету».

До слова, українська центрова Катерина Діке продовжить кар’єру в Греції – вона буде захищати кольори жіночої команди ПАОКа.

Раніше український захисник Максим Шульга здобув перший трофей у складі «Реала» – вершкові обіграли «Олімпіакос» у Суперкубку Євроліги.