«17 років разом». Дружина Олександра Усика щемливо привітала боксера з річницею весілля (фото)

Історія Олександра та Катерини Усиків почалася ще у шкільні роки

Сьогодні, 25 вересня, український боксер Олександр Усик святкує з дружиною Катериною Усик річницю весілля. Подружжя перебуває у шлюбі 17 років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дружини спортсмена.

Катерина Усик першою привітала чоловіка з річницею та поділилася у мережі їхньою святковою фотосесією. «17 років разом. І все так само обираємо один одного. Люблю», – йдеться у дописі. Олександр Усик у відповідь зробив репост сторис дружини на своїй сторінці.

На кадрах із фотосесії пара показалася разом. Олександр Усик був одягнений у білі штани та чорну сорочку. Він також продемонстрував свою нову зачіску: спортсмен пофарбувався у світлий колір.

Катерина Усик позувала поруч із чоловіком у особистій світло-рожевій сукні. На фото закохані обіймалися, посміхалися та цілувалися.

Історія Олександра та Катерини Усик почалася у шкільні роки, коли вони жили у Сімферополі. Протягом стосунків закохані розходилися, однак врешті зійшлися та створили сімʼю. Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. Першою у пари зʼявилася дочка Єлизавета, дівчинка народилася у 2010 році.

Олександр Усик з донькою Єлизаветою фото з відкритих джерел

Потім у подружжя зʼявився син Кирило у 2013 році, а через два роки – син Михайло.

Олександр Усик із синами фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

У 2024 році в Усиків народилася донька Марія. Після народження доньки Олександр Усик неодноразово виходив на ринг у шортах з іменем доньки на поясі.

Олександр Усик із молодшою донькою Марією фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, родина колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика перебувала на відпочинку в Іспанії цього літа. Дружина боксера Катерина Усик ділилася сімейним кадрами в соцмережах.