Український боєць UFC Амосов заявив про те, що знає ім'я свого наступного суперника

Український боєць UFC Ярослав Амосов (30-1) заявив про те, що він знає ім'я свого наступного суперника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube спортсмена.

«Маю інформацію стосовно свого бою. У мене є трохи часу, у мене є бій. Так, ще нічого не підписано, але дуже цікавий бій. Я реально не очікував. Не те щоб я думав – просто навіть не думав про такий бій. Але в підсумку, коли мені сказали хто, де і коли, я був дуже здивований, але приємно здивований.

Я з радістю (прим. – готовий битися), навіть не думаючи про те, важкі бої чи неважкі. Хочеш стати кращим – треба битися з усіма, треба йти вперед».

Вже найближчим часом українець розпочне підготовку до протистояння.

«Це останні такі вихідні, де я десь можу, можливо, ще поїсти ввечері щось смачненьке, плюс-мінус. І то все одно в рамках розумного. Але в принципі я вже сиджу на якійсь дієті, вже трошки скинув вагу. Входжу в кемп.

Зараз у мене процес відновлення перед самою підготовкою. Як ми її називаємо, підготовка перед підготовкою. Це теж важливий етап, щоб ти зайшов у кемп уже свіжим.

Вже починаю робити якісь процедури, які виконую в самому кемпі, але поки що ледь-ледь, потрошку.

Стосовно якихось бань, вітамінів і тому подібного, це зрозуміло. Я це все і так завжди роблю. А багато чого з того, що роблю в кемпі, я не показую. Я не вважаю, що це щось суперсекретне чи ще щось. Але ті речі, які я роблю, мені поки що не дуже хотілося б розкривати. У кожного мають бути свої секрети», – сказав Амосов.

Останній бій Ярослав Амосова відбувся в ніч на 10 травня, тоді він достроково здолав іспанця Хоеля Альвареса. Єдиної поразки за кар'єру українець зазнав у листопаді 2023 року від ямайця Джейсона Джексона.

До слова, чемпіон UFC Шон Сткріленд потрапив у ДТП.