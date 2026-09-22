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Чемпіон UFC Шон Сткріленд потрапив у ДТП (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Чемпіон UFC Шон Сткріленд потрапив у ДТП (відео)
Американець у травні сав чемпіоном UFC у середній вазі
фото: Instagram Шона Стрікленда

Боєць дав своєму другу покермувати автомобілем

Чемпіон UFC у середній вазі Шон Сткріленд потрапив у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

«Справи кепські. Б***ь, я дав другу покермувати. Ми перевернулися десь шість разів. Це від того, що я вдарився головою об землю (прим. – показує рани на голові) на швидкості 60 миль на годину. Я був без шолома – я ідіот. Це через перевороти й удари об землю (прим. – показує плече). Мабуть, я просто тут полежу й трохи посплю», – сказав Стрікленд.

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Допис, поширений Sean Strickland (@stricklandmma)

Останній свій бій Шон Стрікленд провів у травні 2026 року, тоді він зустрівся з непереможним на той час Хамзатом Чімаєвим (ОАЕ). Американець здолав свого суперника роздільним рішенням суддів (48–47, 48–47, 47–48).

До слова, український боєць напівсередньої ваги Даниїл Донченко на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі одноголосним рішенням суддів переміг американця Пунахьєля Соріано.

Нагадаємо, що з життя у віці 35 років пішов з життя бразильський боєць ММА Аллан Насіменто.

Теги: UFC

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