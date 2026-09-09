«Ліверпуль» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Центральний матч вечора відбудеться на Туманному Альбіоні

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, англійський «Ліверпуль» на стадіоні «Енфілд» прийме мадридський «Атлетіко» в поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ліверпуль» – «Атлетіко»

Шанси «червоних» на 13:40 9 вересня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну звитягу «Ліверпуля» виставлено коефіцієнт 1,78. Натомість на ймовірну перемогу «матрацників» запропоновано кеф 4,53. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 4,02. Тим часом бойову мирову (2:2) оцінено коефіцієнтом 10,79. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 4,94.

Передматчевий стан команд

У новому сезоні англійський гранд неодмінно забиває двічі. Спершу команда Андоні Іраоли звела внічию два поєдинки. У протистоянні з «Ньюкаслом» (2:2) голами відзначилися вінгер Гакпо та півзахисник Собослаї. Натомість мирову з «Ноттінгемом» (2:2) забезпечили форвард Ісак і вінгер Муньйос. Перемогу же над «Іпсвічем» (2:0) дублем забезпечив той же Ісак.

Натомість підопічні Дієго Сімеоне набрали сім очок у чотирьох турах Ла Ліги. Зокрема, в третьому «Атлетіко» переграв «Севілью» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбек Баена (двічі) та вінгер Лукман. А от минулої суботи «матрацники» зазнали фіаско на виїзді з «Атлетіком» із Більбао (0:3). Як наслідок, столичний колектив іде лише на шостій позиції у чемпіонаті Іспанії.

Реклама. 21+ Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Орієнтовні склади команд

«Ліверпуль»: Аліссон – Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез – Собослаї, Гравенберх – Муньйос, Вірц, Баркола – Ісак

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ганцко, Грімальдо – Джул. Сімеоне, Барріос, Юлманд, Лукман – Альварес, Баена

Історія очних зустрічей

Суперники на цей момент зіграли дев'ять поєдинків. Мерсисайдці здобули чотири перемоги, а «матрацники» вдовольнилися трьома. Ще двічі матчі грандів завершилися нічиїми.

Останнє рандеву команд сталося в Лізі чемпіонів минулого сезону. «Ліверпуль» здобув домашню перемогу над мадридцями (3:2) в основному раунді турніру. На голи оборонця Робертсона, нападника Салаха та центрбека ван Дейка «Атлетіко» зумів відповісти лише забитими м'ячами універсала Льоренте (дубль).

Де дивитися матч «Ліверпуль» – «Атлетіко»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».