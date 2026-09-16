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«Мілан» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи
Дієгу Морейра (праворуч) зустрінеться з рідною командою
фото: LaPresse

Імениті колективи змагатимуться у другому за рангом єврокубку

Сьогодні, 16 вересня 2026 року, італійський «Мілан» на стадіоні «Сан-Сіро» прийме лісабонську «Бенфіку» в поєдинку першого туру основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Мілан» – «Бенфіка»

Шанси «россонері» на 11:20 16 вересня виглядають переконливішими, стверджують букмекери GGBET. На домашню перемогу «Мілана» виставлено коефіцієнт 2,31. Тим часом на виїзну звитягу «орлів» закладено кеф 3,10. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,64. Натомість на бойову мирову (1:1) запропоновано коефіцієнт 6,85. Зате на тотал більше 3,5 виставлено кеф 2,68.

Передматчевий стан команд

«Мілан» поки змагався лише в Серії A. Підопічні Рубена Аморіма після двох перемог на старті двічі зіграли внічию. Спершу «россонері» розійшлися миром (1:1) із туринським «Ювентусом». Голом відзначився хавбек Сіссе. А минулої суботи «Мілан» врятувався в поєдинку з римським «Лаціо» (2:2). Дубль оформив півзахисник Морейра.

Натомість «Бенфіка» здолала трьох суперників у кваліфікації Ліги Європи в липні-серпні – швейцарський «Санкт-Галлен», шотландський «Гартс» і данський «Орхус». А в двох останніх турах Прімейри «орли» здобули перемоги. «Морейренсе» лісабонці переграли на виїзді (4:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Павлідіс, а також півзахисники Шельдеруп, Престіанні та Аурснес. Зате з «Жил Вісенте» команда Марку Сілви розібралася вдома (3:1). Голи оформили ті ж Павлідіс (дубль) і Престіанні.

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Орієнтовні склади команд

«Мілан»: Меньян – Хіла, Де Вінтер, Павловіч – Чуквуезе, Муса, Яшарі, Морейра – Пулішіч, Рабйо – Рамуш

«Бенфіка»: Трубін – Банжакі, Араужу, Лангле, Даль – Аурснес, Пальїнья – Р. Сілва, Шельдеруп, Престіанні – Павлідіс

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли шість поєдинків. Перевага на боці «россонері» – чотири перемоги проти жодної у «Бенфіки». Востаннє шляхи суперників перетиналися у сезоні 2007/08.

Тоді «Мілан» зустрівся з португальським грандом на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу італійський колектив переміг удома (2:1) – на голи хавбека Пірло та форварда Індзагі «Бенфіка» відповіла лише голом нападника Нуну Гомеша. Натомість в Лісабоні команди розійшлися нічиєю (1:1). На забитий м'яч того ж Пірло господарі відповіли голом оборонця Перейри.

Де дивитися матч «Мілан» – «Бенфіка»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Бенфіка ФК Мілан

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