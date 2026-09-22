Трамп розповів про ставлення до Зеленського і несподівано похвалив українців

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН

Президент США заявив про хороші відносини із Зеленським та назвав українців «дуже хорошими бійцями»

Президент США Дональд Трамп заявив, що має хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським та разом із ним шукає шлях до завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідерів під час зустрічі.

«У мене хороші відносини із Зеленським. Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну», – сказав Трамп. Зеленський натомість вкотре подякував американському президенту за підтримку України та висловив сподівання, що війну вдасться завершити якомога швидше – до зими.

Під час розмови Трамп також похвалив українців та їхніх військових. «Вони дуже хороші бійці. Вони можуть пишатися собою», – заявив президент США. Крім того, він назвав українські удари по території Росії «поважними» та зазначив, що їхні наслідки створюють серйозні труднощі для РФ.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.