«Оболонь» з голом воротаря вирвала нічию у матчі УПЛ з «Чорноморцем»

Назарій Федорівський відзначився у компенсований до другого тайму час

18 вересня у рамках сьомого туру чемпіонату України зустрілись «Чорноморець» та «Оболонь». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Одесі на стадіоні «Чорноморець».

Повітряна тривога декіька разів заважала проведенню поєдинку та ділила гру на декілька частин. На 37-й хвилині зустрічі Попов відкрив рахунок у матчі та за мінімальної переваги госопдарів команди пішли на перерву.

Весь другий тайм гості з Києва вели у рахунку, аж поки на останніх хвилинах у штрафний майданчик не прийшов голкіпер пивоварів Назарій Федорівський: воротар команди Антоненка голвоою замкнув подачу з кутового та приніс своїй команді один бал.

«Чорноморець» з п'ятьма пунктами йде на десятому місці. «Оболонь» з чотирма очками посідає 14-те місце таблиці.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур.

«Чорноморець» – «Оболонь» – 1:1

Голи: Попов, 37 (пенальті) – Федорівський, 90+2