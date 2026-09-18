«Оболонь» з голом воротаря вирвала нічию у матчі УПЛ з «Чорноморцем»
Назарій Федорівський відзначився у компенсований до другого тайму час
18 вересня у рамках сьомого туру чемпіонату України зустрілись «Чорноморець» та «Оболонь». Про це повідомляє «Главком».
Команди зустрілись у Одесі на стадіоні «Чорноморець».
Повітряна тривога декіька разів заважала проведенню поєдинку та ділила гру на декілька частин. На 37-й хвилині зустрічі Попов відкрив рахунок у матчі та за мінімальної переваги госопдарів команди пішли на перерву.
Весь другий тайм гості з Києва вели у рахунку, аж поки на останніх хвилинах у штрафний майданчик не прийшов голкіпер пивоварів Назарій Федорівський: воротар команди Антоненка голвоою замкнув подачу з кутового та приніс своїй команді один бал.
«Чорноморець» з п'ятьма пунктами йде на десятому місці. «Оболонь» з чотирма очками посідає 14-те місце таблиці.
Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27
Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур.
«Чорноморець» – «Оболонь» – 1:1
Голи: Попов, 37 (пенальті) – Федорівський, 90+2
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