Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

У Болгарії невідомий застрелив президента футбольного клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Болгарії невідомий застрелив президента футбольного клубу
За даними джерел, Філіпова вбили пострілом у голову

Вбивство Іліяна Філіпова сталося, коли бізнесмен повертався додому після гри «Ботева»

Президента болгарського футбольного клубу «Ботев» Іліяна Філіпова було вбито минулої ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарське видання Nova.

Вбивство сталося, коли бізнесмен повертався додому після гри своєї команди.

За даними джерел, Філіпова вбили пострілом у голову. Бізнесмена застрелили біля його будинку.

Наразі правоохоронні органи зупиняють підозрілі машини та шукають злочинця.

Зазначається, що неподалік житлового комплексу, де мешкав Філіпов, знаходиться лісиста місцевість. Правоохоронці припускають, що саме там убивця чекав на бізнесмена.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: Болгарія вбивство футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Містяни є діючим віцечемпіоном АПЛ
«Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги
Вчора, 22:22
Карпін: За моїми відчуттями, у плані допуску нічого не змінилося
Тренер збірної РФ оцінив можливість повернення російського футболу на міжнародну арену
24 вересня, 20:06
Андрос Таунсенд має 13 матчів за збірну Англії
Англійського футболіста Таунсенда переїхав каток для поля: у якому стані перебуває гравець
24 вересня, 14:45
Наступну гру Україна зіграє у п'ятницю, 25 вересня, проти збірної Франції
Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала виступи на турнірі у Франції
23 вересня, 20:48
Марк-Андре тер Штеген отримав приємну звістку
Клопп визначився з новим основним воротарем збірної Німеччини
15 вересня, 19:45
Рінат Ахметов отримав нагороду від президента УЄФА Александера Чеферіна
Український мільярдер отримав нагороду від УЄФА за розвиток футболу
9 вересня, 13:14
Житомиряни проекзаменують аутсайдера першості
«Полісся» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч п'ятого туру УПЛ Реклама
4 вересня, 09:45
Михайло Мудрик приєднався до «шпор»
Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
2 вересня, 00:05
«Вершкові» будуть фаворитами протистояння
«Реал» – «Малага». Прогноз і анонс на матч третього туру чемпіонату Іспанії Реклама
30 серпня, 14:40

Футбол

Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро
Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро
У Болгарії невідомий застрелив президента футбольного клубу
У Болгарії невідомий застрелив президента футбольного клубу
Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна
Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна
Артем Довбик отримує одну з найбільших зарплат у «Болоньї»
Артем Довбик отримує одну з найбільших зарплат у «Болоньї»
Жереб визначив півфіналіста Кубка Перської затоки з футболу: деталі
Жереб визначив півфіналіста Кубка Перської затоки з футболу: деталі
Фантастичний Ямаль та непробивна Швейцарія: результати матчів 29 вересня Ліги націй 2026/2027
Фантастичний Ямаль та непробивна Швейцарія: результати матчів 29 вересня Ліги націй 2026/2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
82K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua