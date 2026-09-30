За даними джерел, Філіпова вбили пострілом у голову

Вбивство Іліяна Філіпова сталося, коли бізнесмен повертався додому після гри «Ботева»

Президента болгарського футбольного клубу «Ботев» Іліяна Філіпова було вбито минулої ночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарське видання Nova.

Вбивство сталося, коли бізнесмен повертався додому після гри своєї команди.

За даними джерел, Філіпова вбили пострілом у голову. Бізнесмена застрелили біля його будинку.

Наразі правоохоронні органи зупиняють підозрілі машини та шукають злочинця.

Зазначається, що неподалік житлового комплексу, де мешкав Філіпов, знаходиться лісиста місцевість. Правоохоронці припускають, що саме там убивця чекав на бізнесмена.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.