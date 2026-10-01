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Колишній оборонець «Манчестер Юнайтед» несподівано приєднався до «Порту»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній оборонець «Манчестер Юнайтед» несподівано приєднався до «Порту»
Кріс Смоллінг опинився в португальській першості
фото: ФК «Порту»

Ветеран поповнив лави лідера Прімейри

Португальський «Порту» оголосив про перехід ексцентрбека збірної Англії Кріса Смоллінга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Драконам» ветеран дістався безкоштовно. 36-річний англієць був вільним агентом із літа, коли покинув аравійську «Аль-Фейху». З португальським грандом він уклав контракт до кінця сезону з опцією продовження співпраці ще на рік.

Смоллінг насамперед відомий виступами за англійський «Манчестер Юнайтед». До манкуніанців оборонець приєднався перед сезоном 2010/11. У складі «червоних дияволів» він завоював два титули Прем'єр-ліги, Кубок і три Суперкубки Англії, Кубок ліги та трофей Ліги Європи. А з італійською «Ромою» виграв Лігу конференцій 2021/22.

У минулому сезоні Смоллінг провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. За плечима центрбека також 31 поєдинок у збірній Англії (один м'яч).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Кріс Смоллінґ ФК Порту

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