Колишній оборонець «Манчестер Юнайтед» несподівано приєднався до «Порту»
Ветеран поповнив лави лідера Прімейри
Португальський «Порту» оголосив про перехід ексцентрбека збірної Англії Кріса Смоллінга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
«Драконам» ветеран дістався безкоштовно. 36-річний англієць був вільним агентом із літа, коли покинув аравійську «Аль-Фейху». З португальським грандом він уклав контракт до кінця сезону з опцією продовження співпраці ще на рік.
Смоллінг насамперед відомий виступами за англійський «Манчестер Юнайтед». До манкуніанців оборонець приєднався перед сезоном 2010/11. У складі «червоних дияволів» він завоював два титули Прем'єр-ліги, Кубок і три Суперкубки Англії, Кубок ліги та трофей Ліги Європи. А з італійською «Ромою» виграв Лігу конференцій 2021/22.
У минулому сезоні Смоллінг провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. За плечима центрбека також 31 поєдинок у збірній Англії (один м'яч).
До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.
Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.
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