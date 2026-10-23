«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ

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Сьогодні, 23 жовтня, київське «Динамо» прийме «Кудрівку» в рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Кудрівка»

Шанси столичного гранда на 11:15 23 жовтня виглядають набагато привабливішими, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу «Динамо» закладено коефіцієнт 1,17. Натомість на ймовірну звитягу гостей запропоновано кеф 18,00. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 8,00. Тим часом сенсаційний успіх «Кудрівки» (1:0) оцінено коефіцієнтом 30,00. Зате на тотал менше 2,5 закладено кеф 2,95.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи столичний гранд переграв львівські «Карпати» (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Пономаренко. Натомість минулого тижня «Динамо» поступилося житомирському «Поліссю» (1:3). Єдиний гол до свого активу записав оборонець Михавко, а фіаско коштувало посади Ігорю Костюку.

Натомість «Кудрівка» спершу поступилася черкаському ЛНЗ (1:2). М'яч у складі провінційного колективу забив нападник Овусу. А от минулої суботи «синьо-білі» сенсаційно розгромили чернівецьку «Буковину» (4:1). Голи оформили хавбеки Світюха та Думанюк, вінгер Петряк і той же Овусу.

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Історія очних зустрічей

Команди на цей момент зіграли два поєдинки. Столичний гранд оформив дві перемоги. Проте, провінційний колектив зумів оформити три м'ячі.

У минулому сезоні «Динамо» спершу переграло «Кудрівку» на виїзді (2:1). На голи хавбека Піхальонка та форварда Пономаренка «синьо-білі» відповіли забитим м'ячем півзахисника Нагнойного. Натомість в Києві іменитий клуб забив і пропустив більше (3:2). У складі столичного гранда голами відзначилися оборонець Михавко, той же Пономаренко та нападник Герреро. У лавах «Кудрівки» дубль оформив хавбек Сторчоус.

Де дивитися матч «Динамо» – «Кудрівка»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.