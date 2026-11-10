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Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото
Син Андрія Шевченка та моделі Крістен Пазік Крістіан народився 10 листопада 2006 року

Крістіан Шевченко, як і його легендарний батько, є професійним футболістом

Син видатного українського футболіста Андрія Шевченка Крістіан сьогодні, 10 листопада, святкує 22-річчя. Зірковий батько привітав хлопця з днем народження та поділився родинним фото з сином та дружиною Крістен Пазік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Андрія Шевченка в Facebook.

«З днем народження, наш Крістіане Шевченко! Продовжуй іти за своєю мрією! Ми любимо тебе», – написав Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Ґабріеля.

Андрій Шевченко та Крістен познайомилися в Італії на початку 2000-х років. Пара одружилася 14 липня 2004 року у Вашингтоні. 

Крістіан Шевченко, як і його легендарний батько, є професійним футболістом.

Він є вихованцем академії «Челсі». У грудні 2022 року українець перебрався до молодіжної системи «Тоттенгема». У липні 2023 року Крістіан став гравцем «Вотфорда», де виступав за молодіжні команди. У липні 2025 року він підписав із клубом професійний контракт. У травні українець залишив «Вотфорд».

У жовтні стало відомо, що Крістіан продовжить кар’єру в англійському «Шолінзі». Про перехід гравця повідомив офіційний сайт клубу. «Шолінг» виступає у сьомому за силою дивізіоні англійського футболу. 

Крістіан Шевченко представляв збірну України на Чемпіонаті світу U-20 у 2025 році. 

Теги: Андрій Шевченко футбол

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