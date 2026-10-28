Тренер «Динамо» – про вилучення Михавка: «Спочатку я маю поговорити зі своїм гравцем»

Тарас Михавко був вилучений з поля в першому таймі кубкового матчу проти «Шахтаря»

Мацей Кендзьорек: Грати проти «Шахтаря» в меншості досить непросто

Головний тренер київського «Динамо» Мацей Кендзьорек прокоментував вилучення Тараса Михавка у матчі проти «Шахтаря», оцінив гру команди до червоної картки та розповів про складнощі гри в меншості.

Чи переглянули ви епізод із вилученням Тараса Михавка? Чи погоджуєтеся з рішенням арбітра? Як це вплинуло на подальший план гри?

Так, я дійсно передивився цей момент. Але в мене є правило: спочатку я маю поговорити зі своїм гравцем. Він заслуговує на це. Тому на наступній пресконференції я обов'язково дам відповідь. Спочатку хочу розібратися, що там сталося.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Гра фактично складалася з двох частин: до вилучення та після нього. Як оціните дії команди в рівних складах?

Перші 30 хвилин ми грали досить непогано. У нас був план на гру, якого ми дотримувалися. Ми мали хорошу інтенсивність у захисті. Усі гравці знали, що потрібно робити, коли «Шахтар» перебудовується, і як ми маємо рухатися. Це було чудове ставлення до своїх обов'язків.

Потім сталося те, що сталося. Як ви розумієте, грати проти «Шахтаря» в меншості досить непросто.

Реклама. 21+ У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом – все буде GG!

Чи довелося змінювати план після червоної картки?

Так, нам потрібно було щось змінювати. Але я не хочу перекладати всю провину на червону картку — таке трапляється. Можливо, нам потрібно було трохи раніше грати більш відкрито. Якщо матимемо більше часу, обов'язково працюватимемо над тим, як грати в меншості.

Нагадаємо, «Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України.