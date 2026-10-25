Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії

Екскерманич донецького «Шахтаря» надто переймається подіями на полі

Головний тренер лондонського «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі встановив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю попереджень серед тренерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні італієць отримав «гірчичник» у дербі з лондонським «Челсі». Тепер у пасиві фахівця 15 жовтих карток. Жоден інший тренер із моменту запровадження попереджень в АПЛ (сезон 2019/20) не отримав більше карток.

Де Дзербі перше призначення на Туманному Альбіоні отримав у вересні 2022 року. Тоді він очолив «Брайтон», із яким працював до літа 2024-го. Навесні цьогоріч італійський тренер зійшов на місток «шпор».

«Тоттенгем» напередодні оформив другу перемогу поспіль і покинув зону вильоту. Підопічні Де Дзербі набрали дев'ять очок і перебувають на 12-й сходинці в АПЛ. Наступний матч «шпори» зіграють 31 жовтня проти лондонського «Крістал Пелас».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.