«Манчестер Юнайтед» показав найгірший за 40 років старт сезону

«Червоні дияволи» Майкла Карріка опинилися в крутому піке

«Манчестер Юнайтед» набрав сім очок за вісім турів англійської Прем'єр-ліги та видав найгірший початок кампанії з 1986 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

У неділю манкуніанці зазнали розгромної поразки від «Борнмута» (0:3). Серія МЮ без перемог у чемпіонаті Англії сягнула шести матчів. Наразі єдину перемогу в АПЛ сезону 2026/27 «червоні дияволи» відсвяткували в другому турі, коли розгромили «Іпсвіч» (5:2).

Гірший старт «Манчестер Юнайтед» мав у сезоні 1986/87. Тоді манкуніанці набрали чотири очки за вісім турів. Зрештою, у листопаді керівництво клубу вказало на двері Рону Аткінсону. Його замінив Алекс Фергюсон, який затримався на «Олд Траффорд» на 26 років із гаком.

Найімовірніше, поразка від «Борнмута» коштуватиме посади головному тренеру МЮ Майклу Карріку. Він очолив «червоних дияволів» посеред минулого сезону та зумів стабілізувати результати команди. Зрештою, гранд фінішував третім.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.